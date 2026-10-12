Objavljena mapa nezaposlenosti u Evropi: Španci pali sa vrha, ova zemlja izbila na prvo mjesto

Najnoviji podaci Evrostata pokazuju drastičan preokret na evropskom tržištu rada, gdje nordijska zemlja bilježi rekordnu krizu zapošljavanja dok njemačka auto-industrija pod pritiskom otkaza udara na najniže grane od 2005. godine.

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Nezaposlenost u Evropi dobija novi izgled. Španija je dugo važila za zemlju sa najvišom stopom nezaposlenosti, ali sada je jedna nordijska država izbila na samo čelo evropske liste.

Ova mapa upoređuje stope nezaposlenosti širom Evrope u avgustu 2026. godine, koristeći podatke Evrostata, Britanskog zavoda za statistiku (ONS) i Rosstata. Podaci za Ujedinjeno Kraljevstvo i Švajcarsku odnose se na jun 2026. godine, kao posljednji dostupni mjesec.

Promjena na mapi nezaposlenosti u Evropi

Pozicija Finske predstavlja primjetnu promjenu u evropskom poretku po stopi nezaposlenosti. Španija je držala prvo mjesto godinu dana ranije, ali ju je Finska u međuvremenu prestigla.

Na drugim mjestima, stopa nezaposlenosti u Grčkoj pala je sa 8,8% na 7,4% tokom godine, nastavljajući oporavak tržišta rada. Francuska se kretala u suprotnom smjeru, pa je njena stopa porasla sa 7,8% na 8,2%.

Tabela u nastavku rangira evropske zemlje prema stopi nezaposlenosti u avgustu 2026. godine:

Finska - 10,3% Španija - 10,0% Švedska - 8,7% Francuska - 8,2% Estonija - 8,0% Grčka - 7,4% Letonija - 7,3% Luksemburg - 7,3% Austrija - 6,7% Rumunija - 6,4% Italija - 6,2% Litvanija - 6,1% Belgija - 5,9% Danska - 5,9% Island - 5,8% Portugalija - 5,7% Slovačka - 5,7% Švajcarska - 5,1% Irska - 5,0% Ujedinjeno Kraljevstvo - 4,9%

U Finskoj se jačanje izvoza i investicija još uvijek nije odrazilo na masovnije zapošljavanje. Potražnja za radnicima i dalje je slaba, zbog čega mnogi tražioci posla čekaju da ekonomski oporavak stigne i do tržišta rada.

Niska stopa nezaposlenosti u Rusiji (2,2%) ima drugačiju pozadinu. Dolazak malobrojnijih generacija na tržište rada, ratna emigracija i zaokret ka vojne proizvodnji doveli su do nedostatka radne snage, što je pojačalo borbu za radnike.

Njemačka auto-industrija sprovodi duboke rezove

Njemačka ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti među vodećim evropskim ekonomijama, ali njena automobilska industrija priča drugačiju priču.

Ovaj sektor je ostao bez 42.300 radnih mjesta u godini dana do juna 2026, čime je zaposlenost pala na najniži nivo od 2005. godine. Ovaj kontrast slikovito pokazuje kako kriza u jednoj velikoj industriji može postojati uporedo sa relativno niskom nezaposlenošću u široj ekonomiji.

Američke carine i kineska konkurencija vrše jak pritisak na njemačke proizvođače automobila. Folksvagen, najveći evropski proizvođač vozila, upozorio je da se konkurencija zaoštrava kako u samoj Kini, tako i širenjem kineskih brendova u Evropi, zbog čega prethodno planirana smanjenja troškova više nisu dovoljna.

Otkazi se ne zadržavaju samo na velikim brendovima automobila. Zaposlenost kod njemačkih dobavljača dijelova i opreme pala je za 7,6% u odnosu na prethodnu godinu, u poređenju sa padom od 6,1% kod proizvođača samih vozila i motora. Problemi u industriji takođe pogađaju poslovanje širom lanca snabdjevanja u auto-sektoru.

BUM u turizmu gura oporavak Španije

Španija i dalje ima dvocifrenu stopu nezaposlenosti, ali je ostvarila značajan napredak. Godine 2013. više od jedne od četiri osobe u radnom uzrastu u ovoj zemlji bilo je bez posla.

Turizam nastavlja da podupire taj oporavak. Sektor je zapošljavao 3,18 miliona ljudi u drugom kvartalu 2026. godine, što je skok od 5,4% u odnosu na godinu dana ranije. Rast u smještajnim kapacitetima, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju pomogao je otvaranju novih radnih mjesta širom turističke privrede. Prognozira se da će španska ekonomija porasti za 2% u 2026. godini.

Ipak, otvaranje novih radnih mjesta nije izbrisalo dugogodišnje jaza između vještina radnika i potreba poslodavaca. Sjeverna i centralna Španija obično imaju raznovrsnije ekonomije i nižu nezaposlenost u odnosu na južne regione, gdje turizam i ugostiteljstvo igraju znatno veću ulogu.

Turizam pomaže u pokretanju španskog oporavka, ali značajni regionalni i strukturni izazovi i dalje ostaju.

(Mondo.rs)