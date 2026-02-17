Nezaposlenost u BiH krajem 2025. iznosila 314.794 osobe: Žene čine skoro 60 odsto

Na kraju decembra 2025. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 314.794 nezaposlene osobe. U odnosu na prethodnu godinu, broj nezaposlenih manji je za 1,84%, dok žene čine 59,65% nezaposlenih.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na kraju decembra 2025. godine, na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini nalazilo se 314.794 osoba koje traže zaposlenje, objavila je Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. U odnosu na novembar 2025. godine, broj nezaposlenih smanjen je za 76 osoba ili 0,02%. Od ukupnog broja nezaposlenih, žene čine 187.786, odnosno 59,65%. U poređenju sa istim periodom prošle godine, nezaposlenost u BiH manja je za 5.902 osobe ili 1,84%.

Smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Federaciji BiH za 108 osoba (0,04%), dok je u Republici Srpskoj zabilježen blagi porast od 21 osobe (0,04%), a u Brčko distriktu BiH za 11 osoba (0,09%).

Struktura nezaposlenih po obrazovanju:

NKV – 90.949 osoba (28,89%)

PKV-NSS – 4.089 osoba (1,30%)

KV – 98.589 osoba (31,32%)

VKV – 583 osobe (0,19%)

SSS – 90.416 osoba (28,72%)

VŠS – 4.776 osoba (1,52%)

VSS – 25.392 osobe (8,07%)

Izvor: Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Veći broj nezaposlenih su žene u gotovo svim obrazovnim kategorijama, posebno kod srednje stručne spreme (SSS) i visoke stručne spreme (VSS).

U decembru 2025. godine, među novoprijavljenim osobama koje traže posao bilo je 10.985, od čega 5.597 žena. Istovremeno, 11.127 osoba je brisano sa evidencije, uključujući 5.708 žena. Od ukupno brisanih, zaposleno je 7.015 osoba, što čini 63,04%, a među njima 3.731 žena (53,19%).

Poslodavci su u istom periodu prijavili 2.734 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, od kojih 705 otpada na žene, dok je broj osoba kojima je prestao radni odnos iznosio 8.171, uključujući 4.178 žena ili 51,13%.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj zaposlenih u novembru 2025. godine iznosio je 854.483, od čega je 390.876 žena. U poređenju sa oktobrom, broj zaposlenih smanjen je za 0,1%, što se isto odnosi i na zaposlene žene.

Anketna stopa nezaposlenosti i zaposlenosti

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za III kvartal 2024. godine, radnu snagu BiH činilo je 1.427.000 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.449.000. Zaposlenih je bilo 1.254.000, a nezaposlenih 173.000. Anketna stopa nezaposlenosti iznosila je 12,2%, što je značajno niže od registrovane.

U poređenju sa II kvartalom 2024. godine, broj zaposlenih povećan je za 2,5%, dok se broj nezaposlenih smanjio za 7,5%. Stopa zaposlenosti u III kvartalu 2024. godine iznosila je 43,6%, što je porast za 1,1 postotni poen u odnosu na prethodni kvartal.

Međutim, stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) bila je 31,4%, što je porast u odnosu na II kvartal 2024. godine kada je iznosila 30,4%.