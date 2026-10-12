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Djevojčica (15) ustala iz kovčega usred sahrane: Majka primjetila nešto neobično, a onda je uslijedio šok (Video)

Djevojčica (15) ustala iz kovčega usred sahrane: Majka primjetila nešto neobično, a onda je uslijedio šok (Video)

Autor Tamara Birešić
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Petnaestogodišnja djevojčica iz Gvatemale, za koju je porodica vjerovala da je preminula, probudila se u kovčegu tokom sopstvene sahrane, osam sati nakon što je izgubila svijest.

Djevojčica (15) ustala iz kovčega usred sahrane Izvor: X/@AlertaMundoNews

Nesvakidašnja scena odigrala se u Gvatemali, kada se petnaestogodišnja djevojčica, za koju su članovi porodice vjerovali da je mrtva, iznenada probudila u kovčegu tokom sopstvene sahrane. Okupljeni rođaci ostali su u šoku kada je djevojčica počela da se pomjera, a zatim sela i progovorila.

Kako prenosi britanski "The Sun", riječ je o petnaestogodišnjoj Julejdi Iskotojak, koja je prethodno izgubila svijest dok ju je otac vozio u zdravstvenu ustanovu.

Njen otac Abraham Iskotojak, evangelistički pastor, zaustavio je automobil kada je primjetio da njegovoj kćerki nije dobro. Prema njegovim riječima, pokušao je da provjeri da li diše i ima li puls, ali nije uspio da utvrdi znake života.

Uvjeren da mu je kćerka preminula, odlučio je da organizuje sahranu. Međutim, smrt djevojčice nije potvrdio ljekar, niti je izdata zvanična potvrda o smrti.

Porodica je kupila kovčeg i organizovala bdijenje istog dana, a rođaci i prijatelji okupili su se u njihovom domu u mjestu El Hokote oko 14.30 časova.

Majka primjetila da se djevojčica pomjera

Dok su okupljeni oplakivali djevojčicu, njena majka Lesvija Rios primjetila je nešto neobično.

"Stalno sam govorila da je živa, da nije mrtva. Dok sam plakala nad njenim kovčegom, otvorili smo prozorčić i vidjeli da se pomjera. Budila se i odjednom je sjela", ispričala je majka lokalnim medijima.

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako djevojčica u roze majici sjedi u kovčegu, dok joj članovi porodice pomažu da izađe. Okupljeni su uzvikivali "Aleluja", a pojedini su joj odmah ponudili vodu.

Djevojčica ispričala šta se dogodilo

Nakon što je došla svijesti, petnaestogodišnjakinja je opisala trenutke koji su prethodili njenom gubitku svijesti.

"Srce je počelo veoma jako da me boli, osjećala sam težinu, a onda mi se sve zamračilo i onesvijestila sam se", ispričala je djevojčica.
Dodala je da se još oporavlja od svega što je doživjela.

"Zahvaljujem Bogu i roditeljima što sam živa. Ruke mi se još tresu, ali polako vraćam snagu. Ovo je bilo čudo", rekla je ona.

Njen otac priznao je da je bio potpuno uvjeren da mu je kćerka preminula.

"Vidio sam da više ne diše i nisam mogao da napipam puls na njenim zglobovima. Bila je to veoma teška situacija za mene. Nije otišla u bolnicu", rekao je Abraham.

Prema navodima britanskog lista, djevojčica je sada svjesna i oporavlja se kod kuće.

Zdravstvene vlasti Gvatemale zasad se nisu oglašavale povodom ovog slučaja, a nije poznato šta je izazvalo gubitak svijesti.

(Mondo)

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djevojčica sahrana Gvatemala

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