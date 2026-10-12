Rusija odbila prijedlog Zelenskog o primirju od 60 dana: Putin nudi prekid vatre pod jednim strogim uslovom

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da obustavi napade na Ukrajinu samo na dan izbora, saopštio je Kremlj, odbacujući prijedlog Zelenskog o primirju od 60 dana.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu napada na Ukrajinu na dan održavanja ukrajinskih izbora, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva je istovremeno odbacila prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom primirju koje bi omogućilo organizaciju predsjedničkih izbora.

"Predsjednik je o tome već govorio, ali sada u njegovo ime mogu sa punom odgovornošću da kažem da će, ako u Kijevu zaista žele da održe izbore, predsjednik Ruske Federacije, vrhovni komandant, biti spreman da izda naredbu da se na Ukrajinu ne izvode napadi na dan izbora. Upravo na dan izbora. To je vrlo važan dodatak", rekao je Peskov, prenosi ruska državna agencija TASS.

Zelenski traži 60 dana, Kremlj nudi samo jedan

Izjava dolazi nakon što je Zelenski poručio da je Ukrajina spremna da održi predsjedničke izbore ako Rusija pristane na potpuni prekid vatre u trajanju od 60 dana. Ukrajinski predsjednik smatra da je takvo primirje neophodno kako bi se omogućila sigurna organizacija glasanja u zemlji koja je već gotovo pet godina izložena ruskoj invaziji.

Kremlj, međutim, odbacuje takav prijedlog.

"Nama ne treba primirje, nego trajan mir za mnoge buduće generacije", izjavio je Peskov.

Portparol Kremlja tvrdi i da Ukrajina zapravo ne želi da održi izbore, nego bi 60-dnevno primirje iskoristila za pregrupisavanje snaga, oporavak i nastavak rata. Za te tvrdnje nije ponudio dokaze.

Peskov optužio Ukrajinu za napade tokom ruskih izbora

Peskov se osvrnuo i na nedavne izbore za rusku Državnu dumu, tvrdeći da je Moskva nakon njih bila spremna da nastavi mirovne pregovore, ali da su ukrajinski napadi promenili situaciju.

"Šta je uradila Ukrajina? Izvodila je dosad nezabilježene masovne napade na Moskvu. Ukrajina je pokušala da omete te izbore. Bombardovala je biračka mjesta. Napadala je i ubila nekoliko članova regionalnih izbornih komisija u novim ruskim regionima", rekao je Peskov.

Izrazom "novi ruski regioni" Kremlj označava okupirana ukrajinska područja koja je Rusija jednostrano proglasila svojom teritorijom. Međunarodna zajednica u velikoj većini ne priznaje njihovu aneksiju.

Peskov je ustvrdio da je Putin nakon tih događaja odlučio da ponovo razmotri rokove za nastavak mirovnih pregovora. Njegove optužbe o ukrajinskim napadima na biračka mjesta i članove izbornih komisija nisu nezavisno potvrđene.

Zašto u Ukrajini nema predsjedničkih izbora?

Ukrajina nije održala predsjedničke izbore koji su prema redovnom izbornom ciklusu trebali da budu organizovani 2024. godine. Razlog je ratno stanje uvedeno nakon početka ruske invazije u februaru 2022.

Ukrajinsko zakonodavstvo zabranjuje održavanje predsjedničkih izbora tokom ratnog stanja. Zelenski je ostao na dužnosti i nakon isteka redovnog petogodišnjeg mandata u maju 2024. godine, u skladu sa pravilima o kontinuitetu predsjedničke vlasti.

Osim zakonskih prepreka, organizaciju izbora otežavaju stalni ruski napadi, milioni raseljenih ukrajinskih građana, okupacija dijela teritorije i činjenica da se veliki broj birača nalazi u oružanim snagama.

Zelenski je poručio da o njegovom političkom položaju treba da odlučuju ukrajinski birači, ali da izbori moraju biti sprovedeni u uslovima koji omogućavaju sigurno i vjerodostojno glasanje.

Peskovljeva današnja izjava pokazuje da između Kijeva i Moskve i dalje postoji velika razlika oko uslova za održavanje izbora. Dok Ukrajina traži dvomjesečni prekid svih borbenih dejstava, Rusija zasad nudi samo obustavu napada na sam dan glasanja.

(Mondo)