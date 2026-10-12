Muškarac se smijao i neobično plesao, pa sam uskočio među sibirske tigrove: Ubrzo uslijedio užas pred djecom (Video)

Muškarac je nastradao nakon što je skočio u ograđeni prostor sa sibirskim tigrom u zoološkom parku u Engleskoj, a svjedoci su otkrili detalje njegovog neobičnog ponašanja neposredno prije tragedije.

Izvor: AME NEWS Youtube printscreen

Muškarac je izgubio život nakon što je u subotu, 10. oktobra, skočio u prostor sa tigrom u zoološkom parku Jorkšir (Yorkshire Wildlife Park), nedaleko od Donkastera u Engleskoj. Tragedija se odigrala pred brojnim posjetiocima, među kojima su bile i porodice sa djecom, a svjedoci su opisali neobično ponašanje nastradalog neposredno prije napada.

Prema pisanju britanskog lista "The Sun", muškarac je prije ulaska u ograđeni prostor plesao na neobičan način, fotografisao se sa tigrom u pozadini i zamolio jednu posjetiteljku da ga još jednom fotografiše.

Neobično ponašanje prije tragedije

Jedan od očevidaca ispričao je da je muškarca primjetio nekoliko sati prije napada, dok je dolazio u park i parkirao automobil. Kako je naveo, muškarac je tada neobično plesao, ali tome nije pridavao poseban značaj.

Nešto prije 13.30 časova, posjetioci su primjetili mlađeg muškarca sa slušalicama kako šeta u blizini staze kod atrakcije "Zemlja tigrova".

Prema riječima svjedoka, djelovao je raspoloženo, slušao muziku i uživao posmatrajući životinju.

Na snimku za koji se tvrdi da je nastao neposredno pre incidenta vidi se tigar kako mirno leži na travi unutar svog prostora.

Jedna posjetiteljka, predstavljena kao Del, ispričala je da je muškarcu pomogla da napravi fotografije sa petogodišnjim sibirskim tigrom Altajem u pozadini. Na snimku koji je napravio njen partner čuje se muškarac kako se smije i uzbuđeno ponavlja: "Još jednu, još jednu, još jednu."

Nakon fotografisanja zahvalio joj se riječima: "Hvala vam, gospođo."

Samo nekoliko minuta kasnije dogodila se tragedija.

Preskočio ogradu i upao među tigrove

Prema izjavama svjedoka, muškarac je između 13.30 i 13.35 časova preskočio zaštitnu ogradu visoku oko jednog metra, a zatim se spustio u prostor u kojem se nalazio sibirski tigar Altaj, težak približno 190 kilograma.

Kako prenosi britanski "Telegraph", jedna majka pokušala je da ga spriječi u tome i očajnički ga povuče nazad, ali je muškarac uspio da se otrgne.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama navodno se vidi kako tigar napada muškarca unutar ograđenog prostora.

Životinja ga je potom, prema navodima svjedoka, odvukla dalje, dok su zaposleni u parku pokušavali da stave situaciju pod kontrolu. Čuvari su uspjeli da otjeraju tigra koristeći akustične uređaje na gas, koji proizvode snažne zvuke. Uplašena životinja povukla se u obližnje sklonište, nakon čega je obezbijeđena.

Hitne službe stigle za nekoliko minuta

Policija Južnog Jorkšira i hitne službe primile su prijavu o upadu muškarca u prostor sa tigrom oko 13.35 časova.

Na lice mjesta ubrzo su stigle brojne ekipe hitne pomoći, policija, ljekari i helikopter hitne medicinske službe.

Uprkos brzoj intervenciji, muškarcu nije bilo spasa. Njegova smrt konstatovana je na licu mjesta.

Zaposleni su postavili crne paravane duž staza kako bi spriječili posjetioce da vide mjesto tragedije, a potom je započeta evakuacija parka.

Identitet nastradalog muškarca još nije objavljen, dok motiv njegovog ulaska u prostor sa opasnom životinjom ostaje nepoznat.

Oglasio se zoološki park, poznato šta će biti sa tigrom

U nedjelju, 11. oktobra, uprava zoološkog parka saopštila je da je tigar Altaj nepovrijeđen i da neće biti uspavan zbog incidenta.

"Želimo da zahvalimo svima koji su izrazili zabrinutost nakon jučerašnjeg tragičnog događaja. Naše misli i najiskrenije saučešće upućeni su porodici i najbližima muškarca koji je izgubio život", navodi se u saopštenju.

Iz parka su dodali da im se veliki broj ljudi javio zabrinut za sudbinu životinje.

"Možemo da uvjerimo sve da je Altaj bezbijedan i dobro i da neće biti eutanaziran zbog ovog incidenta."

Park je bio zatvoren tokom ostatka vikenda, a uprava je potvrdila da neće raditi ni u ponedjeljak, 12. oktobra, dok traje istraga.

Posjetioci koji su imali rezervisane ulaznice za ponedjeljak obaviješteni su da će u narednih pet radnih dana dobiti informacije o promjeni termina posjete.

Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti tragedije.

(Mondo)