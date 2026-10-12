"Putinov odgovor na primirje je bombardovanje Ukrajine": Zelenski bijesan zbog ruskog kršenja prekida vatre

Zelenski apeluje na veći pritisak na Rusiju zbog njihovih napada na Ukrajinu iako je Tramp proglasio "energetski prekid vatre" u ratu Rusije i Ukrajine.

Izvor: Shutterstock

Nakon što je Ruska Federacija danas odbila prijedlog o prekidu vatre u trajanju od 60 dana kako bi Ukrajina mogla na miru da održi vanredne predsjedničke izbore, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se oglasio na svom "X" nalogu zbog pregovora američke i ukrajinske delegacije u Sjedinjenim Američkim Državama o modelima za kraj rata Rusije i Ukrajine.

On je naveo da je njegova zemlja spremna na svaki vid pregovora, dok Rusija, kako kaže, nije spremna za kompromis i prekid vatre dok nastavlja da napada Ukrajinu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trampa u nedjelju 11. oktobra da je stupio na snagu takozvani "energetski prekid vatre" aludirajući na dogovor obje strane da više neće napadati energetsku infrastrukturu, a i pristanak Zelenskog da održi vanredne izbore u Ukrajini ukoliko dođe do privremenog prekida vatre.

"Ukrajina podržava energetski prekid vatre. Naša pozicija je vrlo jasna: Ukrajina je spremna da garantuje poštovanje energetskog prekida vatre kako je i najavio američki predsjednik, a Rusija mora da odgovori na isti način.

U ovom trenutku, nema indikatora da se Rusija usaglasila sa predlogom američkog predsjednika. Nažalost, njihovi jučerašnji napadi na našu energetsku infrastrukturu nastavljeni su i danas.

Tokom cijelog današnjeg dana se čuju sirene za vazdušnu opasnost. Rusija koristi dronove 'Šahede' i ako su ovi ruski napadi odgovor na izjavu američkog predsjednika, to znači da su Rusi propustili još jednu priliku da stvari dovedu ka miru.

Mnogo zavisi od američke pozicije za deeskalaciju. Potreban je pritisak na Rusiju", navodi se u dijelu poruke Zelenskog.

A report from the negotiating team following its meetings in the United States and based on daily communication with the American President’s team. Ukraine is ready for real decisions and de-escalatory steps to bring an end to this war closer. Ukraine has supported the energy ceasefire. Our position is absolutely clear: Ukraine is ready to guarantee the energy ceasefire, as announced by the American President, and Russia must take corresponding steps.As of now, there is no indication that Russia is complying with the conditions outlined by the American President. Unfortunately, there were strikes on our energy infrastructure yesterday, and strikes on our energy infrastructure continue today. All day long, there have been air raid alerts across Ukraine, Russian “shaheds” are being used, and aerial bomb strikes continue. If these strikes are indeed Russia’s response to the U.S. President’s statement, it means the Russians have squandered yet another opportunity to bring peace closer. A lot depends on America’s position for de-escalation to actually succeed. Pressure on Russia is needed. We continue to communicate with the American side at all levels. We defined the next steps and the diplomatic framework. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)October 12, 2026

(Mondo)