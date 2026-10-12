logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Putinov odgovor na primirje je bombardovanje Ukrajine": Zelenski bijesan zbog ruskog kršenja prekida vatre

"Putinov odgovor na primirje je bombardovanje Ukrajine": Zelenski bijesan zbog ruskog kršenja prekida vatre

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

Zelenski apeluje na veći pritisak na Rusiju zbog njihovih napada na Ukrajinu iako je Tramp proglasio "energetski prekid vatre" u ratu Rusije i Ukrajine.

Zelenski bijesan zbog ruskog kršenja prekida vatre Izvor: Shutterstock

Nakon što je Ruska Federacija danas odbila prijedlog o prekidu vatre u trajanju od 60 dana kako bi Ukrajina mogla na miru da održi vanredne predsjedničke izbore, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se oglasio na svom "X" nalogu zbog pregovora američke i ukrajinske delegacije u Sjedinjenim Američkim Državama o modelima za kraj rata Rusije i Ukrajine.

On je naveo da je njegova zemlja spremna na svaki vid pregovora, dok Rusija, kako kaže, nije spremna za kompromis i prekid vatre dok nastavlja da napada Ukrajinu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trampa u nedjelju 11. oktobra da je stupio na snagu takozvani "energetski prekid vatre" aludirajući na dogovor obje strane da više neće napadati energetsku infrastrukturu, a i pristanak Zelenskog da održi vanredne izbore u Ukrajini ukoliko dođe do privremenog prekida vatre.

"Ukrajina podržava energetski prekid vatre. Naša pozicija je vrlo jasna: Ukrajina je spremna da garantuje poštovanje energetskog prekida vatre kako je i najavio američki predsjednik, a Rusija mora da odgovori na isti način.

U ovom trenutku, nema indikatora da se Rusija usaglasila sa predlogom američkog predsjednika. Nažalost, njihovi jučerašnji napadi na našu energetsku infrastrukturu nastavljeni su i danas.

Tokom cijelog današnjeg dana se čuju sirene za vazdušnu opasnost. Rusija koristi dronove 'Šahede' i ako su ovi ruski napadi odgovor na izjavu američkog predsjednika, to znači da su Rusi propustili još jednu priliku da stvari dovedu ka miru.

Mnogo zavisi od američke pozicije za deeskalaciju. Potreban je pritisak na Rusiju", navodi se u dijelu poruke Zelenskog.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina Volodimir Zelenski Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ