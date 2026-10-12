Šta se dogodilo sa Trampovim "primirjem"? Iz Ukrajine stižu izvještaji o novim udarima na energetske objekte

Poslije Trampove objave o "energetskom primirju", ukrajinske vlasti prijavile su nove ruske napade i nestanke struje, dok Moskva još nije komentarisala navodni dogovor.

Izvor: HMP-Berlin/miss.cabul/Chip Somodevilla/Shutterstock

Dijelovi Ukrajine ostali su bez struje tokom noći poslije novih ruskih napada, uprkos tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trampa da su Moskva i Kijev pristali na "energetsko primirje", prenosi BBC.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je njegova zemlja spremna da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu ukoliko Rusija učini isto. Kremlj se još nije oglasio o Trampovoj objavi, dok ukrajinski zvaničnici prijavljuju nove udare na energetske objekte.

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je da su dronovi tokom noći pogodili višespratnu zgradu u tom gradu i da je najmanje pet osoba povrijeđeno.

Prema njegovim riječima, u napadu su uništeni sedmi, osmi i deveti sprat zgrade. Na mjestu udara izbio je požar, a akcija potrage i spasavanja je u toku.

Napadnuta energetska i željeznička infrastruktura

Načelnik vojne uprave Žitomirske oblasti Vitalij Bunečko saopštio je da su tokom noćnih ruskih napada pogođeni energetska i željeznička infrastruktura u toj oblasti na zapadu Ukrajine.

Prema njegovim riječima, poslije ponovljenog granatiranja sjevernog dijela oblasti izbili su požari koji su u međuvremenu ugašeni. Naveo je da su mete bile željeznička i energetska infrastruktura u Korostišivskom okrugu.

Za sada nema prijavljenih poginulih ni povrijeđenih, dodao je Bunečko.

Ukrajinska državna novinska agencija Ukrinform izvijestila je i o nestancima struje u Izjumu, jugoistočno od Harkova, nakon ruskog raketnog napada tokom noći.

Prema tim navodima, pogođeno je stambeno područje na sjeveru grada. Jedna osoba je povrijeđena, a oštećeno je 15 kuća i jedna stambena zgrada.

U napadu su oštećeni električni vodovi, zbog čega su stanovnici nekoliko ulica ostali bez struje, a došlo je i do prekida internet veze.

Zelenski traži detalje dogovora

Tramp je u nedjelju na društvenim mrežama objavio da je postignut dogovor o "energetskom primirju" između Rusije i Ukrajine, tvrdeći da su na njega pristale "obje strane".

"Nemojte ga prekršiti!", upozorio je američki predsjednik.

Zelenski je najprije rekao da je taj dogovor "novost za mene", ali je dodao da bi Ukrajina pristala ukoliko bi isto učinila Rusija.

"Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu spremnost Rusije", naveo je Zelenski u sinoćnoj objavi na Telegramu.

U odvojenoj objavi na mreži X ocijenio je da je Trampova izjava "dobra vijest za sve - i važno je da postane stvarnost".

Istovremeno je naveo da je ukrajinsko nebo tokom cijelog dana bilo preplavljeno ruskim dronovima "šahed", kao i da su zabilježeni napadi klizećim bombama i udari na energetsku infrastrukturu. Prema njegovim riječima, u nedjelju uveče napadnuta je i elektrana u Harkovu.

Zelenski je rekao da je Rusija tokom prethodne nedjelje izvela više od 200 napada na ukrajinske elektroenergetske objekte i 17 napada na gasna i naftna postrojenja. Naveo je i da je tokom te nedjelje ubijeno 150 ljudi.

"Čekamo jasne detalje razgovora između Amerike i Rusije - i očekujemo da Putin sprovede ono što je predsjednik Tramp rekao", dodao je.

Moskva bez komentara o primirju

Ruske vlasti iznijele su detalje o ukrajinskim napadima tokom nedjelje, uključujući udare na Belgorod i Donjeck, grad u ukrajinskoj oblasti koja je velikim dijelom pod ruskom kontrolom.

Gradonačelnik Moskve saopštio je da je ruska vojska presrela više od 20 dronova koji su se kretali prema gradu.

Međutim, Rusija još nije komentarisala najavu "energetskog primirja".

BBC navodi da je Zelenski optužio Rusiju za napade na energetske objekte svega nekoliko sati nakon Trampove objave.

BBC ocjenjuje da prvi znaci nisu obećavajući

Dopisnik BBC-ja iz Kijeva Den Džonson u svojoj analizi ocjenjuje da je Tramp, po svemu sudeći, prerano proglasio dogovor, možda u nadi da će njegova objava podstaći njegovo sprovođenje.

Ukrajinci su već osjećali posljedice nestanaka struje i pripremali se za tešku zimu, pa se nadaju da bi djelimično primirje moglo da olakša situaciju. Međutim, ruski napadi na energetske objekte nastavljeni su i nakon Trampove najave.

Džonson navodi da iz Kremlja nema komentara, a iz Bijele kuće nema detalja. Prema njegovoj ocjeni, napadi na dvije elektrane u prvim satima nakon objave primirja pokazuju da početni znaci nisu obećavajući.

Ukoliko dogovor ne zaživi, Džonson ocjenjuje da bi Tramp mogao da traži krivca, dok Ukrajinci strahuju da bi odgovornost mogla da bude pripisana njima.

Primirje koje bi obuhvatilo energetsku infrastrukturu, čak i ako bude sprovedeno, ne bi značilo kraj rata, naglašava dopisnik BBC-ja.

Nastavljena razmjena napada

Ukrajinski zvaničnici saopštili su da su tri osobe poginule kada je ruska raketa u nedjelju pogodila prodavnicu prehrambenih proizvoda u Harkovu. Prijavljena je i pogibija trojice pripadnika vojske u napadu dronom u Ivano-Frankivsku, na zapadu zemlje.

Ruski mediji izvijestili su da je jedna osoba poginula u ukrajinskom napadu na Donjeck.

Trampova objava uslijedila je nekoliko dana nakon što je najavio dogovor o uvozu ruskog dizela u SAD, u trenutku kada globalni sukobi podižu cijene goriva pred američke izbore na polovini predsjedničkog mandata, navodi BBC.