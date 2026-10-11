Rusija napala Ukrajinu nakon objave Trampa o primirju: Zelenski pobjesnio i hitno se oglasio

Rusija napala ukrajinsku energetsku infrastrukturu nakon objave Trampa da je počelo "energetsko primirje".

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je optužio Rusku Federaciju da je nastavila napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uprkos proglašenom, takozvanom "energetskom prekidu vatre" koji je zvanično proglasio američki predsjednik Donald Tramp nakon, kako je naveo, potvrde obje strane da će obustaviti napade na energetsku infrastrukturu i nakon objave Zelenskog da će održati vanredne izbore u Ukrajini ako Rusija pristane na dvomjesečni prekid vatre.

On je naveo da je Rusija odmah prekršila odredbe dogovora, otkrio je da je Rusija napala ukrajinske gradove iranskim "Šahed" dronovima.

"Rusi su dronom pogodili elektranu u Kijevu, zbog čega su brojni kvartovi ostali bez struje. Kasnije su uslijedili i napadi na energetska postrojenja u Harkovskoj oblasti. Sve se to dogodilo nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država dao izjavu o energetskom primirju", poručio je Zelenski.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality.Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today. There have been glide bomb strikes and strikes on our energy infrastructure too. A power plant in Kharkiv was attacked this evening.Overall, this past week alone, the Russians have carried out more than 200 strikes on our electricity generation and transmission facilities in Ukraine, and another 17 strikes this week targeted gas and oil facilities. They have killed more than 150 of our people, and more than 700 people have been wounded.Ukraine has proposed many de-escalatory steps. Putin had one answer to all of them – “nyet.” We do hope that he will finally say something to America, Ukraine, and the entire world that will lead to a real and dignified peace.Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The Armed Forces of Ukraine have received all the appropriate orders. We are awaiting clear details of the dialogue between America and Russia – and we expect Putin to follow through on what President Trump said. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)October 11, 2026

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Donald Tramp i Vladimir Putin su u petak 9. oktobra razgovarali telefonom kada su dogovorili izvor ruskog dizela.

U pitanju je skoro pet miliona tona dizela ukoliko ruske rafinerije budu postigle da ispune te dogovorene kvote s obzirom da su često mete ukrajinskih napada dronovima prethodnih mjeseci.

“Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom kog je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Posle toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000. tona dizel goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeli svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to ubrzo. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje!“, navodi se objavi američkog predsjednika.

(Mondo)