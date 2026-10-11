Ursula fon der Lajen podržala Zelenskog: "Rusija ubija civile jer se muči na frontu"

Ursula fon der Lajen podržala poziv Zelenskog na prekid vatre u ratu sa Rusijom.

Izvor: Youtube/European Commission/Shutterstock.com/Gints Ivuskans/miss.cabul

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je izjavila danas na svom "X" nalogu da u potpunosti podržava poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se uspostavi prekid vatre u ratu Ruske Federacije i Ukrajine.

Zelenski je izjavio da očekuje više detalja o takozvanom "energetskom prekidu vatre" koji je zvanično proglasio američki predsjednik Donald Tramp.

"Dobar razgovor sam imala danas sa Volodimirom Zelenskim. U potpunosti podržavam poziv predsjednika Zelenskog na prekid vatre koji bi zaštitio globalni lanac snadbijevanja hranom i energetsku infrastrukturu Ukrajine i Rusije.

Rat je ušao u novu, mračniju fazu. Rusija se muči na frontu i ubija civile daleko iza linije fronta.

Izražavam punu solidarnost sa ukrajinskim narodom. Izražavam punu podršku predsjedniku Zelenskom koji predvodi borbu za slobodu svog naroda.

Ukrajina će biti u centru ovonedjeljnog sastanka Savjeta Evrope. Razgovaraćemo o finansiranju njenih potreba za narednu godinu i kako da mobilišemo novu globalnu podršku.

Ove nedjelje će Evropska unija takođe finansirati nabavku novih dronova i projektila. Moramo ojačati odbranu Ukrajine kako bi štitila svoje nebo.

Otvorićemo i još dva klastera u pristupnim pregovorima. Proces proširenja dobija na zamahu", navela je ona.

Good call with @ZelenskyyUa today.Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and RussiaThe war has entered a new, grimmer phase. Russia is stalling on the battlefield and striking civilians far behind the front lines.I conveyed our solidarity with the Ukrainian people. And my full support for President Zelenskyy as he leads the fight for his people’s freedom.Ukraine will be front and centre at this week’s European Council. We will discuss its funding needs for the year ahead and how to mobilise fresh global support.This week, the EU will also provide further funding for drones and missiles.To strengthen Ukraine’s defences and protect its skies.We are also due to open two further clusters of chapters in the negotiations. The momentum is real. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)October 11, 2026

(Mondo)