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Ursula fon der Lajen podržala Zelenskog: "Rusija ubija civile jer se muči na frontu"

Ursula fon der Lajen podržala Zelenskog: "Rusija ubija civile jer se muči na frontu"

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Ursula fon der Lajen podržala poziv Zelenskog na prekid vatre u ratu sa Rusijom.

Ursula fon der Lajen podržala Zelenskog Izvor: Youtube/European Commission/Shutterstock.com/Gints Ivuskans/miss.cabul

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je izjavila danas na svom "X" nalogu da u potpunosti podržava poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se uspostavi prekid vatre u ratu Ruske Federacije i Ukrajine.

Zelenski je izjavio da očekuje više detalja o takozvanom "energetskom prekidu vatre" koji je zvanično proglasio američki predsjednik Donald Tramp.

"Dobar razgovor sam imala danas sa Volodimirom Zelenskim. U potpunosti podržavam poziv predsjednika Zelenskog na prekid vatre koji bi zaštitio globalni lanac snadbijevanja hranom i energetsku infrastrukturu Ukrajine i Rusije.

Rat je ušao u novu, mračniju fazu. Rusija se muči na frontu i ubija civile daleko iza linije fronta.

Izražavam punu solidarnost sa ukrajinskim narodom. Izražavam punu podršku predsjedniku Zelenskom koji predvodi borbu za slobodu svog naroda.

Ukrajina će biti u centru ovonedjeljnog sastanka Savjeta Evrope. Razgovaraćemo o finansiranju njenih potreba za narednu godinu i kako da mobilišemo novu globalnu podršku.

Ove nedjelje će Evropska unija takođe finansirati nabavku novih dronova i projektila. Moramo ojačati odbranu Ukrajine kako bi štitila svoje nebo.

Otvorićemo i još dva klastera u pristupnim pregovorima. Proces proširenja dobija na zamahu", navela je ona.

(Mondo)

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Tagovi

Ursula fon der Lajen Volodimir Zelenski Ukrajina

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