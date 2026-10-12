logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi napad na aerodrom u Rijadu, ima mrtvih (Uznemirujući video)

Novi napad na aerodrom u Rijadu, ima mrtvih (Uznemirujući video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Svega nekoliko dana nakon stravičnog udara u kom je stradalo 12 ljudi, jemenska militantna grupa ponovo je projektilima zasula međunarodni aerodrom "Kralj Halid", izazvavši novu štetu i žrtve među civilima.

Novi napad na aerodrom u Rijadu Izvor: X printscreen/anul elaV

Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid", izvedenom tokom protekle noći, u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno.

U napadu je pričinjena materijalna šteta čija se procjena trenutno vrši, dodaje se u saopštenju, prenio je Rojters.

Tokom prošle nedjelje dogodilo se više napada na taj aerodrom, a najozbiljniji je izveden u subotu kada je poginulo najmanje 12, a povrijeđeno 309 ljudi.

Na društvenim mrežama kruže snimci koji su nastali nakon napada.Upozoravamo vas da su snimci uznemirujući.

Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na Međunarodni aerodrom u Rijadu.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rijad napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ