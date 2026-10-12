Novi napad na aerodrom u Rijadu, ima mrtvih (Uznemirujući video)

Svega nekoliko dana nakon stravičnog udara u kom je stradalo 12 ljudi, jemenska militantna grupa ponovo je projektilima zasula međunarodni aerodrom "Kralj Halid", izazvavši novu štetu i žrtve među civilima.

Izvor: X printscreen/anul elaV

Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid", izvedenom tokom protekle noći, u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno.

U napadu je pričinjena materijalna šteta čija se procjena trenutno vrši, dodaje se u saopštenju, prenio je Rojters.

Tokom prošle nedjelje dogodilo se više napada na taj aerodrom, a najozbiljniji je izveden u subotu kada je poginulo najmanje 12, a povrijeđeno 309 ljudi.

Na društvenim mrežama kruže snimci koji su nastali nakon napada.Upozoravamo vas da su snimci uznemirujući.

Esto es muy grave.El NYT acaba de informar que 12 civiles murieron y 50 resultaron heridos en el ataque hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudí .Es bastante probable que la situación en Yemen continúe escalando significativamente en los próximos días. — SergioLR (@CasetaBosque)October 10, 2026

Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Jemenska militantna grupa Huti, koja je saveznik Irana, preuzela je odgovornost za napad na Međunarodni aerodrom u Rijadu.

(Mondo.rs)