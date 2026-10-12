Zastrašujući snimci razornog zemljotresa u Panami: Povrijeđeno najmanje 27 ljudi (Video)

Pojavili su se brojni snimci razornog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali.

Izvor: X/Syrajit/Printscreen

Snažan zemljotres magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Panamu u subotu 10. oktobra. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci potresa, a najviše pažnje privukao je snimak vode koja se totalno uzburkala u bazenu.

Najmanje 27 ljudi je zadobilo povrede, na svu sreću lakše. Prema podacima Nacionalnog sistema civilne zaštite, zemljotres se osjetio širom zemlje, čak i u područjima koja su udaljena skoro 200 kilometara od epicentra.

The water in a swimming pool turned incredibly violent as a powerful 7.7 magnitude earthquake struck Panama https://t.co/DnNBWJud6v — Surajit (@surajit_ghosh2)October 10, 2026

Kako se može vidjeti na snimku, voda se snažno uzburkala i prelivala je sa obje strane bazena. Zemljotres je dugo potrajao što se i vidi na snimku.

Na društvenim mrežama pojavili su se i brojni drugi snimci potresa u Panami. Vide se na tim snimcima oštećene zgrade, putevi, mostovi koji se ljuljaju i ljudi koji panično bježe iz prodavnica.

Impresionante la destrucción de carreteras en #Panama tras el terremoto. Fue muy superficial el epicentro, y mientras más superficial, más destructivo. #TerremotoEnPanamá https://t.co/ZHM7WGkUnW — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj)October 10, 2026

(Mondo.rs)