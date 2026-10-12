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Zastrašujući snimci razornog zemljotresa u Panami: Povrijeđeno najmanje 27 ljudi (Video)

Zastrašujući snimci razornog zemljotresa u Panami: Povrijeđeno najmanje 27 ljudi (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pojavili su se brojni snimci razornog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali.

Snimci zemljotresa u Panami Izvor: X/Syrajit/Printscreen

Snažan zemljotres magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Panamu u subotu 10. oktobra. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci potresa, a najviše pažnje privukao je snimak vode koja se totalno uzburkala u bazenu.

Najmanje 27 ljudi je zadobilo povrede, na svu sreću lakše. Prema podacima Nacionalnog sistema civilne zaštite, zemljotres se osjetio širom zemlje, čak i u područjima koja su udaljena skoro 200 kilometara od epicentra.

Kako se može vidjeti na snimku, voda se snažno uzburkala i prelivala je sa obje strane bazena. Zemljotres je dugo potrajao što se i vidi na snimku. 

Na društvenim mrežama pojavili su se i brojni drugi snimci potresa u Panami. Vide se na tim snimcima oštećene zgrade, putevi, mostovi koji se ljuljaju i ljudi koji panično bježe iz prodavnica.

(Mondo.rs)

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Tagovi

zemljotres Panama

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