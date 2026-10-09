Razoran zemljotres pogodio Panamu: Pojavio se snimak potresa (Video)

Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihteru pogodio je Panamu.

Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Panamu, javlja "EMSC, evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio na oko 27 kilometara od grada Makarakas i na oko 207 kilometara od prijestonice Paname.