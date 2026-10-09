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Razoran zemljotres pogodio Panamu: Pojavio se snimak potresa (Video)

Razoran zemljotres pogodio Panamu: Pojavio se snimak potresa (Video)

Izvor mondo.rs
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Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihteru pogodio je Panamu.

Zemljotres 7.6 pogodio Panamu Izvor: LastQuake/X

Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Panamu, javlja "EMSC, evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio na oko 27 kilometara od grada Makarakas i na oko 207 kilometara od prijestonice Paname.

Prema navodima očevidaca, potres se osjetio na više od 200 kilometara od epicentra. Zasad nema informacija o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti.

(MONDO) 

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Tagovi

zemljotres Panama

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