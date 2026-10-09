Razoran zemljotres pogodio Panamu: Pojavio se snimak potresa (Video)

Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihteru pogodio je Panamu.
Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Panamu, javlja "EMSC, evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio na oko 27 kilometara od grada Makarakas i na oko 207 kilometara od prijestonice Paname.
Damage to the interior of buildings is shown, following a 7.6 magnitude earthquake in Panama. https://t.co/lfwvHAfh4t— OSINTdefender (@sentdefender)October 9, 2026
Prema navodima očevidaca, potres se osjetio na više od 200 kilometara od epicentra. Zasad nema informacija o povrijeđenima i pričinjenoj materijalnoj šteti.
#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Panama (detected from https://t.co/6tTja9gIq5). Felt it? Tell us via:https://t.co/QMSpuj6Z2Hhttps://t.co/AXvOM7I4Thhttps://t.co/wPtMW5ND1t⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/DTSCg2mmMP— EMSC (@LastQuake)October 9, 2026
(MONDO)