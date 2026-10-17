Spremaju se masovni protesti širom Francuske: Uhapšeno više od 160 osoba, očekuje se oko 60.000 ljudi (VIDEO/LIVE)

Više od 160 ljudi uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, javlja Bi-Bi-Si.

Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

U više gradova u Francuskoj danas su organizovani protesti, a vlasti očekuju da će na ulicama širom zemlje do kraja dana biti 60.000 demonstranata.

Policija je zbog nasilnog ponašanja demonstranata upotrijebila suzavac u Parizu, Marseju, Lionu i Strazburu.

Demonstranti su u Marseju nakratko ušli u zgradu Gradske uprave, ali su izašli nakon intervencije policije.

Prema navodima izvještača agencije AFP, maskirani demonstranti razvalili su vrata koristeći pokretne bezbjednosne barijere.

Nekoliko demonstranata ušlo je u zgradu, a jedan od njih je na zidu nacrtao znak anarhije, prije nego što je policija intervenisala.

Jedan od demonstranata uzviknuo je prilikom ulaska u zgradu da "zauzimaju Bastilju", aludirajući na upad u državni zatvor tokom Francuske revolucije.