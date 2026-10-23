Francuska mobiliše 80.000 policajaca i žandarma uoči novih protesta: Na ulice izlaze specijalci i oklopna vozila

Francuske vlasti spremaju masovno raspoređivanje bezbjednosnih snaga uoči novih protesta 24. oktobra, nakon što je tokom prethodnih demonstracija privedeno 2.700 ljudi, a 217 završilo u zatvoru.

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Poslije nasilja koje je izbilo tokom protesta protiv visokih troškova života 17. oktobra, kada su u više francuskih gradova zabilježeni sukobi i pljačke, francuske vlasti najavile su opsežne bezbjednosne mjere uoči novih demonstracija zakazanih za subotu, 24. oktobar.

Pet dana nakon protesta, broj privedenih i zatvorenih nastavlja da raste.

Ministar pravde Francuske Žerald Darmanen saopštio je da je od subote 2.700 osoba zadržano u policijskom pritvoru, nakon posjete zatvoru Fleri-Meroži u departmanu Eson.

"Više od trećine privedenih izvedeno je pred pravosudne organe radi pokretanja postupka", izjavio je Darmanen.

Ukupno 217 osoba završilo je u zatvoru zbog nasilja tokom prethodnog vikenda. Prema riječima ministra, taj broj mogao bi dodatno da poraste, budući da su posljednja policijska zadržavanja upravo završena, dok se hitni sudski postupci nastavljaju tokom ove nedjelje.

Ministar pravde zatražio je i od tužilaca da, kada činjenice to opravdavaju, primijene pravnu kvalifikaciju "organizovani kriminal".

Takva kvalifikacija mogla bi da omogući produženje policijskog zadržavanja sa 48 na 72 sata, uz odobrenje nadležnog pravosudnog organa, prenio je Euronews.

Francuska mobilizuje 80.000 policajaca i žandarma

Uoči novih protesta zakazanih za subotu, 24. oktobar, francuska vlada priprema bezbjednosne mere koje je premijer Sebastijan Lekorni opisao kao "masovne".

Širom Francuske biće raspoređeno oko 80.000 policajaca i žandarma, odnosno 20.000 više nego tokom demonstracija održanih 17. oktobra.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez najavio je angažovanje elitnih jedinica, uključujući GIGN, BRI i RAID, kao i helikoptera, vodenih topova i oklopnih vozila "Centaur".

Biće angažovani i pripadnici vojne operacije "Sentinelle", koji će obezbjeđivati određene objekte kako bi policija i žandarmerija mogle da se usredsrede na održavanje javnog reda.

Makron saziva Savjet za odbranu

Francuski predsjednik Emanuel Makron posjetiće danas, 23. oktobra, pripadnike bezbjednosnih snaga, saopštila je Jelisejska palata, ne precizirajući lokaciju posjete.

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Cilj posete je pružanje podrške policiji nakon nasilja koje je obilježilo proteste prethodnog vikenda.

Makron će danas predsjedavati i sjednicom Savjeta za odbranu, posvećenom bezbjednosnoj situaciji i pripremama za proteste 24. oktobra.

(Mondo.rs)