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Evropski gradovi u strahu od nasilja i haosa: Građani izlaze na ulice u više država

Evropski gradovi u strahu od nasilja i haosa: Građani izlaze na ulice u više država

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Širom Njemačke, Francuske i Holandije danas se održavaju protesti generacije Z zbog troškova života. Strah od nasilja zatvorio je izloge, dok gradove čuvaju jake policijske snage.

Masovni protesti generacije Z u Evropi: Pariz, Berlin i Hag na nogama Izvor: X/CerfiaFR

Širom Njemačke, Francuske i Holandije za danas su najavljeni masovni protesti pripadnika generacije Z, sindikata i drugih pokreta usmjereni protiv rastućih troškova života, socijalnih nepravdi i stanja u obrazovanju, dok vlasti strahuju od eskalacije nasilja, oštećenja imovine i pljački.

U Njemačkoj su demonstracije zakazane u Berlinu, Hamburgu, Frankfurtu na Majni, Minhenu i Kelnu. Iz straha od ponavljanja scenarija nasilnih demonstracija viđenih u drugim zemljama, izlozi mnogih prodavnica, luksuznih butika i zlatara u centrima gradova već su zakovani daskama, a pojedini vlasnici su odlučili da danas uopšte ne otvaraju svoje objekte ili da angažuju dodatno privatno obezbjeđenje. Predsjednik Sindikata njemačke policije Hajko Tegatc upozorio je na realan rizik od infiltracije ekstremističkih grupa, ističući zabrinutost da je datum ciljano izabran kako bi nasilnici iskoristili kostime za Noć vještica kao paravan za nerede. Iako internetom već kruže takozvane "liste želja" za pljačku razvrstane po brendovima, predstavnici trgovaca (HDE) i osiguravajućih društava izrazili su povjerenje u policiju i očekuju uglavnom mirne skupove.

Situacija je posebno napeta u Francuskoj, gdje je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ovaj dan označio kao događaj sa veoma visokim rizikom od javnih nereda. Zbog okupljanja studenata, srednjoškolaca, sindikata i pokreta "Žuti prsluci", mobilisano je oko 70.000 policajaca i žandarma, u Parizu je zatvoreno više od 40 metro stanica, a tokom cijelog vikenda na snazi je policijski čas. Trasa protesta bila je predmet oštrog pravnog spora, te je odlukom Državnog savjeta prvobitna ruta od Bastilje do Trga nacije definitivno zabranjena, a demonstranti su usmjereni na obod prijestonice. Najnovije ankete pokazuju da 64 odsto Francuza želi okončanje mobilizacije studenata i srednjoškolaca, iako su ranije imali podršku više od polovine stanovništva.

U Holandiji su visoki državni zvaničnici apelovali na mir, nakon što su na onlajn grupama i društvenim mrežama namijenjenim generaciji Z počeli da kruže pozivi na nerede i vandalizam. Iako za sada nije poznato ko stoji iza poziva jer nema centralnog organizatora, premijer Rob Jeten i ministar unutrašnjih poslova Piter Herma poručili su građanima da je pravo na protest zagarantovano, ali da država neće tolerisati nasilje i uništavanje imovine. Gradovi poput Haga i Mastrihta nalaze se u stanju pripravnosti uz pojačano, vidljivo prisustvo policije na ulicama, dok je Nacionalna studentska unija (LSVb) zvanično pozvala studente da ne učestvuju u eventualnim nemirima.

(Tačno/MONDO)

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