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"Generacija Z preuzima kontrolu": Bunt mladih u Njemačkoj, masovni protesti protiv rasta troškova i militarizacije VIDEO

"Generacija Z preuzima kontrolu": Bunt mladih u Njemačkoj, masovni protesti protiv rasta troškova i militarizacije VIDEO

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Hiljade Nijemaca okupile su se na demonstracijama u centru Berlina koje je organizovao pokret "Generacija Z preuzima kontrolu", predvođen mladima, pozivajući na ostavku kancelara Fridriha Merca, javio je dopisnik RIA Novosti.

Protesti u Berlinu: Hiljade demonstranata na ulicama traže ostavku kancelara Merca Izvor: X/Screenshot

"Dok Merc šalje milijarde Ukrajini, moja bolesna majka ne dobija potrebnu njegu", rekao je jedan demonstrant sa bine u blizini kultne Brandenburške kapije u Berlinu.

Demonstrant je kritikovao težnju savezne vlade ka militarizaciji i njenu finansijsku i vojnu podršku Ukrajini. Drugi demonstranti su odgovorili odobravajućim povicima.

Na skupu je razvijen veliki bijeli transparent na kojem je crnom bojom pisalo "Merc mora da ode".

Prema procjenama organizatora, nekoliko hiljada ljudi okupilo se na skupu u Berlinu. Slični protesti održani su danas u više od 30 njemačkih gradova.

Preko 177.000 ljudi se registrovalo za učešće u protestima širom zemlje, a najveći skupovi se očekuju u Kelnu i Frankfurtu na Majni.

Demonstranti pozivaju na reformu obrazovanja, obuzdavanje rasta troškova života i odbacivanje ponovnog uvođenja obavezne vojne službe u NJemačkoj.

Organizatori naglašavaju da su demonstracije isključivo mirne i nestranačke. Demonstranti su izrazili solidarnost sa omladinskim protestnim pokretima u Francuskoj, Belgiji i Španiji.

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Tagovi

Njemačka protesti generacija Z

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