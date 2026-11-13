Kiše podigle vodostaje: Neretva u Mostaru za 24 sata porasla gotovo 2,5 metra

Vodostaji rijeka širom BiH naglo su porasli u posljednja 24 sata, a najveći rast zabilježen je na Neretvi u Mostaru, koja je nabujala čak 249 centimetara. Značajan porast bilježe i Klokot i Una, dok se Drina kod Bratunca povlači

Izvor: Srna

Prema podacima nadležnih agencija za vodna područja Save i Jadranskog mora, kao i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, mjerenja u 18 časova pokazala su da vodostaji rastu na većini rijeka u zemlji.

Najveći porast zabilježen je na jugu. Neretva u Mostaru porasla je za 249 centimetara za samo 24 sata, a vodomjerna letva sada pokazuje 670 centimetara.

Rijeka raste i nizvodno, pa je kod Baćevića vodostaj viši za 103 centimetra, u Čapljini za 87, a kod Žitomislića za 80 centimetara.

Značajan rast bilježe i pritoke Neretve. Bunica kod Malog Polja porasla je 29 centimetara, Krupa kod Dračeva 30, Trebižat u Humcu 22, a Radobolja 20 centimetara.

Drugi najveći porast zabilježen je na Klokotu kod Bihaća, gdje je vodostaj viši za 139 centimetara. Una kod Kralja porasla je 115 centimetara, kod Martin Broda 94, a kod Kulen Vakufa 73 centimetra, piše Klix.

Povećanje vodostaja zabilježeno je i na drugim rijekama u Krajini. Sanica je porasla 74 centimetra, Unac kod Rmanjskog manastira 61, Ribnik kod Gornjeg Ribnika 60, a Kladušnica u Velikoj Kladuši 54 centimetra.

Rijeka Bosna kod Butila, na području Sarajeva, porasla je 63 centimetra, Željeznica na Kijevu 51, a Sutjeska na Tjentištu 59 centimetara. Krivaja kod Maoče nabujala je 66 centimetara.

Nizvodno je porast Bosne znatno manji. Kod Visokog rijeka je porasla 25 centimetara, u Kaknju 12, dok je u Doboju, Modriči i Šamcu zabilježen rast od svega dva do pet centimetara.

Najveći pad vodostaja zabilježen je na Drini kod Bratunca, gdje je nivo vode za 24 sata opao 60 centimetara. Sava kod Orašja opala je sedam centimetara, a kod Svilaja tri.

Gotovo nepromijenjen vodostaj zabilježen je na Savi u Srpcu, Prači u Ustiprači i Spreči kod Modrača.

Vrbas u Banjaluci, te Sana u Prijedoru i Sanskom Mostu, bilježe tek neznatan rast od dva do četiri centimetra.

(Mondo)