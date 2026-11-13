Zima stiže na planine: Snijeg već pada na Jahorini, na Vlašiću se očekuje do 30 centimetara (Video)

Zimski prizori stižu iz planinskih krajeva BiH. Snijeg je počeo padati na Jahorini, a snježne padavine očekuju se i na drugim planinama širom zemlje.

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Posebno obilne padavine prognozirane su za Vlašić, gdje bi se do subotnjeg jutra mogao formirati značajan snježni pokrivač.

Prema najnovijim prognozama, na Vlašiću bi do subotnjeg jutra moglo pasti između 20 i 30 centimetara novog snijega, dok bi na pojedinim lokacijama, zavisno od nadmorske visine i intenziteta padavina, snježni pokrivač mogao biti i viši.

Zahlađenje koje je zahvatilo BiH donosi promjenu vremenskih prilika i u srednjoj Bosni. Kiša će tokom večeri i noći postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg, a pahulje bi mogle stići i do nižih dijelova Travnika.

Vozačima se savjetuje oprez

Snježne padavine očekuju se i u višim predjelima područja Travnika, uključujući Turbe, Karaulu i Komar, kao i na području Novog Travnika i Viteza.

Vozačima koji planiraju putovanje prema Vlašiću i preko planinskih prevoja savjetuje se dodatni oprez zbog mogućih otežanih uslova na putevima.

Prema prognozama BH Metea, padavine bi tokom subotnjeg jutra trebalo postepeno da slabe i prestanu, nakon čega se očekuje djelimično razvedravanje.

Uprkos tome, ljubitelji zimskih pejzaža već bi u subotu mogli uživati u pravoj snježnoj idili na Vlašiću.

(Mondo)