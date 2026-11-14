Uhapšene dvije osobe u Zvorniku: Policija u stanu pronašla skoro dva kilograma droge

Policija u Zvorniku uhapsila je dvije osobe nakon što je pretresom stana pronađeno 1,8 kilograma amfetamina i više od 100 grama marihuane.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gotovo dva kilograma droge pronađeno je u stanu u Zvorniku i uhapšeni su D. K. i M. K.

Pronađeno je 1,8 kilgorama amfetamina, tri PVC kese marihuana ukupne mase 107,1 gram, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Pretres stana i vozila koje koriste uhapšeni izvršen je na osnovu naredbe Osnovnog suda u Zvorniku, uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Na teret im se stavlja krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, a nakon kriminalističke obrade biće predati nadležnom tužilaštvu na dalje postupanjem, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.