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Skandal u Zenici: Zatražen pritvor za pet tehničara psihijatrije zbog zlostavljanja pacijenta

Skandal u Zenici: Zatražen pritvor za pet tehničara psihijatrije zbog zlostavljanja pacijenta

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podnijelo je sudiji za prethodni postupak Opštinskog suda u Zenici prijedlog za određivanje pritvora za svih pet uhapšenih tehničara Odjeljenja psihijatrije Kantonalne bolnice Zenica, zbog zlostavljanja i nasilja nad pacijentom.

Zatražen pritvor za pet tehničara psihijatrije zbog zlostavljanja pacijenta Izvor: zenicablog/youtube/screenshot

U prijedlogu Tužilaštva je navedeno da su se medicinski tehničari, čiji su inicijali M.B, V.H, D.M, L.K. i S.S. 5. novembra na Odjeljenju psihijatrije, bez ikakvog povoda, bezobrazno ponašali prema paciejntu, zlostavljali ga i povrjeđivali.

Nasilničkim ponašanjem, medicinski tehničari su pacijentu nanijeli povrede u vidu preloma nosnih kostiju, krvnog podliva ispod lijevog oka, udaraca u području grudnog koša i slabine, udarca u lijevu potkoljenicu sa podlivom, te podlivima na obje nadlaktice i desnoj potkoljenici, saopšteno je iz Tužilaštva Zaničko-dobojskog kantona.

O prijedlogu za pritvor odlučiće sudija za prethodni postupak Opštinskog suda u Zenici.

(Mondo)

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Zenica bolnica

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