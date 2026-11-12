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Zbog upotrebe sile: Hapšenja u zeničkoj bolnici, na odjelu za psihijatriju

Zbog upotrebe sile: Hapšenja u zeničkoj bolnici, na odjelu za psihijatriju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Pet osoba uhapšeno je nakon što je Uprava bolnice Zenica prijavila da je nad pacijentom na Odjeljenju za psihijatriju upotrijebljena prekomjerna sila.

Uhapšeno pet osoba u zenici zbog upotrebe sile na psihijatriji Izvor: Crna hronika

Uprava bolnice je, čim je dobila informacije o nasilničkom ponašanju prema pacijentu, obavijestila policiju i predala sav dokazni materijal, uključujući video-snimke, rekla je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Ekinovićeva je dodala da su uhapšena lica danas ispitana i da će izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nasilničko ponašanje biti predat Kantonalnom tužilaštvu, prenose federalni mediji.

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Tagovi

psihijatrija Zenica hapšenje

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