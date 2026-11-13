Oglasili se iz Kantonalne bolnice Zenica nakon hapšenja pet osoba zbog nasilja nad pacijentom

Kantonalna bolnica Zenica oglasila se nakon hapšenja pet osoba zbog nasilja nad pacijentom. Uprava tvrdi da je sama prijavila incident i predala dokaze policiji.

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Nakon hapšenja pet osoba zbog sumnje da su učestvovale u nasilju nad pacijentom na Odjeljenju psihijatrije Kantonalne bolnice Zenica, koji je tom prilikom zadobio lakše tjelesne povredem oglasili su se iz Uprave bolnice. Oni su saopštili je da su samu prijavilu slučaj policiji nakon što je utvrdilu sumnjive okolnosti incidenta.

Iz ove zdravstvene ustanove navode da su, odmah po saznanju za događaj, sproveli internu provjeru, a zatim samoinicijativno obavijestili policiju i nadležne istražne organe.

Istražiocima su predati svi raspoloživi dokazi, uključujući snimke nadzornih kamera, kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je pacijent povrijeđen.

Bolnica osudila nasilje nad pacijentom

Menadžment Kantonalne bolnice Zenica istakao je da je prijavljivanje incidenta bilo motivisano zaštitom prava, bezbjednosti i dostojanstva pacijenata, kao i javnog interesa.

Kako su naveli, postupali su u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.

„Kantonalna bolnica Zenica ima nultu toleranciju na bilo kakav oblik nasilja, neprofesionalnog ponašanja ili narušavanja medicinske etike“, poručeno je iz ove ustanove.

Uprava je osudila svaki postupak kojim se narušava povjerenje građana u zdravstvenu ustanovu i naglasila da u potpunosti sarađuje sa istražnim organima kako bi odgovorni za incident bili sankcionisani.

Identitet pet uhapšenih osoba

Policija je zbog nasilja nad pacijentom uhapsila pet osoba, čije je inicijale i godišta potvrdila portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Slobode su lišeni B. M. (1991), H. V. (1992), K. L. (2002), S. S. (1989) i M. D. (1990).

Prema ranijim informacijama MUP-a ZDK, protiv osumnjičenih će Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Nasilničko ponašanje“.

Za sada nema informacija o daljim odlukama i postupanju nadležnog tužilaštva.