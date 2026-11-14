Uhapšen i otac osumnjičenog za ubistvo na Dolac Malti: Poznato za šta se tereti

Istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su i oca 18-godišnjeg državljanina Njemačke Emila Semira Tahirovića, osumnjičenog za ubistvo Mehmeda Smječanina u sarajevskom naselju Dolac Malta.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Otac se sumnjiči za pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i nedozvoljeno držanje oružja, pišu Nezavisne.

Prema informacijama iz MUP-a Kantona Sarajevo, otac osumnjičenog uhapšen je po nalogu dežurnog tužioca.

Obojica će tokom dana biti predata u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, Mehmed Smječanin iz Boljakovog Potoka preminuo je od povreda zadobijenih u pucnjavi koja se dogodila 13. novembra ispred ugostiteljskog objekta "Port 04" u sarajevskom naselju Malta.

Zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je 18-godišnji državljanin Njemačke Emil Semir Tahirović.

Iz MUP-a KS tada je potvrđeno da je osumnjičeni uhapšen i da je nakon lišenja slobode sproveden na kriminalističku obradu.

"Lišen je slobode 18-godišnjak zbog ubistva. Trenutno je na kriminalističkoj obradi u MUP-u KS. Riječ je o državljaninu Njemačke", saopšteno je iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama federalnih medija, Smječanin je radio kao izbacivač u jednom sarajevskom klubu.

Nakon pucnjave policija je tragala za osumnjičenim, koji je u međuvremenu uhapšen.