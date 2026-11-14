logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen i otac osumnjičenog za ubistvo na Dolac Malti: Poznato za šta se tereti

Uhapšen i otac osumnjičenog za ubistvo na Dolac Malti: Poznato za šta se tereti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su i oca 18-godišnjeg državljanina Njemačke Emila Semira Tahirovića, osumnjičenog za ubistvo Mehmeda Smječanina u sarajevskom naselju Dolac Malta.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Otac se sumnjiči za pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i nedozvoljeno držanje oružja, pišu Nezavisne.

Prema informacijama iz MUP-a Kantona Sarajevo, otac osumnjičenog uhapšen je po nalogu dežurnog tužioca.

Obojica će tokom dana biti predata u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, Mehmed Smječanin iz Boljakovog Potoka preminuo je od povreda zadobijenih u pucnjavi koja se dogodila 13. novembra ispred ugostiteljskog objekta "Port 04" u sarajevskom naselju Malta.

Zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je 18-godišnji državljanin Njemačke Emil Semir Tahirović.

Iz MUP-a KS tada je potvrđeno da je osumnjičeni uhapšen i da je nakon lišenja slobode sproveden na kriminalističku obradu.

"Lišen je slobode 18-godišnjak zbog ubistva. Trenutno je na kriminalističkoj obradi u MUP-u KS. Riječ je o državljaninu Njemačke", saopšteno je iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama federalnih medija, Smječanin je radio kao izbacivač u jednom sarajevskom klubu.

Nakon pucnjave policija je tragala za osumnjičenim, koji je u međuvremenu uhapšen.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ