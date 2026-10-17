Inflacija u evrozoni porasla na 3,8 odsto, najviše u posljednje tri godine

Godišnja inflacija u evrozoni porasla je na 3,8 odsto u septembru, a najveći doprinos rastu cijena i dalje daju energenti.

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Godišnja inflacija u evrozoni porasla je sa avgustovskih 3,2 odsto na 3,8 odsto u septembru, u skladu sa preliminarnom procjenom, tako da je sada na najvišem nivou u posljednje tri godine, objavio je "Evrostat".

Najveći doprinos rastu cijena i dalje dolazi od energenata, čije su cijene u septembru 18,9 odsto više nego godinu dana ranije, nakon rasta od 14,3 odsto u avgustu.

Inflacija u sektoru usluga evrozone ubrzala je sa tri odsto na 3,2 odsto, a cijena hrane, alkohola i duvana sa 1,1 odsto na 1,3 odsto.

Godišnja bazna inflacija u evrozoni, koja isključuje energente, hranu, alkohol i duvan, blago je ubrzala sa 2,4 odsto na 2,5 odsto u septembru.

Među najvećim ekonomijama evrozone, inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena je u septembru ubrzala u Njemačkoj, sa avgustovskih 2,9 odsto na 3,3 odsto, Francuskoj sa 2,6 odsto na 3,4 odsto, Španiji sa 4,6 odsto na pet odsto, Italiji sa 3,2 odsto na 4,2 odsto, navodi "Evrostat".