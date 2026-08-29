Oluja protutnjala Srpskom: U Laktašima udari vjetra preko 100 km/h, temperatura pala za više od 10 stepeni

Oluja sa snažnim udarima vjetra i kišom koja je danas zahvatila pojedine dijelove Republike Srpske izazvala je pad temperature na tom području za oko 10 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Srna/Biljana Samardžija

U saopštenju se navodi da su nepogode praćene jakim vjetrom i gradom najprije zahvatile područje Kozarske Dubice, a da je na području Novog Grada zabilježena jaka kiša sa pljuskovima, pri čemu je palo 23,1 litra kiše po metru kvadratnom.

Oko 12 časova u Prijedoru je zabilježen olujni vjetar uz maksimalni udar od 71,6 kilometara na čas, za sat i po vremena temperatura vazduha je pala za 12 stepeni i u kratkom periodu je palo 14,9 litara kiše po metru kvadratnom.

"Izolovana superćelijska oluja se zatim premiještala preko Laktaša gdje je donijela jake nepogode. Maksimalni udar vjetra je iznosio čak 106,6 kilometara na čas. Ova brzina vjetra odgovara jačini orkanske oluje. Palo je 10,4 litra kiše po metru kvadratnom. Došlo je i do naglog pada temperature za više od 10 stepeni", dodaje se u saopštenju.

Nevrijeme je djelimično zahvatilo i region Banjaluke i Gradiške, olujni vjetar uz udare od 69,5 kilometara na čas zahvatio je oko 13 časova samo periferijom Banjaluku sa sjeverne strane, dok su padavine bile slabe - 2,4 litra po metru kvadratnom.

Nevrijeme je zatim zahvatilo i područje Prnjavora, uz jake pljuskove i pojavu grada, a potom je slabilo i izolovani pljuskovi premiještali su se dalje duž rijeke Save, prema Posavini i Semberiji.

Međutim, sudeći po prognozi metereologa, ovo rashlađenje biće kratkotrajno. Već sutra očekuje nas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ponegdje sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 38 stepeni Celzijusovih.

Rano ujutru na istoku će biti oblačnije, a ponegdje se očekuje slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Popodne će razvoj oblaka ponegdje na istoku i zapadu donijeti kratkotrajnu slabu kišu.

Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Mrakovica 18, Prijedor, Bjelašnica 21, Novi Grad 24, Banjaluka 25, Doboj 26, Mrkonjić Grad 29, Bijeljina 30, Sokolac, Neum, Livno 32, Sarajevo 34, Višegrad 37, Bileća, Foča, Trebinje 38, Mostar 41 stepen Celzijusov.

(Srna/Mondo)