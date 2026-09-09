Snažno nevrijeme paralisalo Sloveniju: Vjetar nosio krovove i čupao drveće (VIDEO)

Kraj rekordno toplog i izuzetno sušnog meteorološkog ljeta u Sloveniji obilježilo je snažno nevrijeme koje je zahvatilo centralne dijelove zemlje i nastavlja da se kreće prema istoku, ostavljajući za sobom oštećene objekte, oboreno drveće i hiljade ljudi bez struje.

Izvor: Screenshot

Zbog jakog olujnog vjetra, koji je na obali duvao brzinom od oko 50 km/h, a na planini Kanin dostizao i 103 km/h, prijavljena je ogromna materijalna šteta.

U Ljubljani je vjetar odnio krov sa jedne stambene zgrade, dok se na drugu naslonilo veliko iščupano stablo. Drveće je padalo po automobilima, putevima, pa čak i na plato ispred poslovne zgrade Petrola. Na svu sreću, za sada nema zvaničnih izvještaja o povrijeđenima, ali vatrogasne ekipe širom zemlje neumorno rade na sanaciji štete i krovova koji prokišnjavaju, prenose slovenački mediji.

Nevrijeme je izazvalo i kolaps u isporuci električne energije, ostavljajući bez struje hiljade korisnika na području Domžala, Kamnika, Grosuplja i dijelova Ljubljane.

Saobraćaj je takođe pretrpio snažan udarac – zbog oborenog drveća na prugama potpuno je prekinut željeznički saobraćaj na relaciji Litija – Trbovlje, gdje je hitno organizovan zamjenski autobuski prevoz.

Hitno upozorenje na klizišta i nove padavine

Geološki zavod Slovenije izdao je hitno upozorenje na povećanu opasnost od pokretanja klizišta, posebno u jugozapadnoj i zapadnoj Sloveniji, usljed najavljenih jakih pljuskova. Građanima je upućen apel da obrate pažnju na pojavu svježih pukotina na objektima, slijeganje tla ili površinsko zadržavanje vode, te da u slučaju opasnosti odmah alarmiraju nadležne službe na broj 112.

Meteorolozi Agencije za životnu sredinu (Arso) najavljuju da opasnost nije prošla i da će se nestabilno vrijeme zadržati sve do petka zjutro. Očekuje se da će ciklonalni sistem sa Jadrana donijeti nove snažne pljuskove, podstaknute velikom količinom vlage i visokom temperaturom mora. Procjenjuje se da bi u kratkom vremenskom roku, na potezu od slovenačke Istre do centralne Slovenije, moglo pasti i preko 100 litara kiše po metru kvadratnom, pa čak i znatno više u pojedinim područjima.