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Protivgradna zaštita za pet sati ispalila 199 raketa u Srpskoj

Protivgradna zaštita za pet sati ispalila 199 raketa u Srpskoj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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"Protivgradna preventiva" saopštila je da je na zapadu Republike Srpske danas ispaljeno 199 protivgradnih raketa, čime je pojava grada svedena na minimum.

ispaljeno 199 protivgradnih raketa na zapadu Srpske Izvor: Youtube/KandinskyPhoto

Ističu da su ove rakete ispaljene od 11.00 do 16.00 časova i da praćenje oblačnosti još traje.

"Da nismo imali par zabrana za dejstvo od kontrole leta, broj ispaljenih raketa bi bio i veći", navode iz "Protivgradne preventive".

Dodaju da je današnjim dejstvima pojava grada svedena na minimum, te da su štete daleko manje od onoga što bi se desilo da su se procesi razvoja grada dešavali prirodnim putem.

Nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je danas područje Prnjavora, Prijedora, Kozarske Dubice, Laktaša i dio Banjaluke, gdje je došlo do kvarova na više dalekovoda. 

(Srna)

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Tagovi

protivgradna zaštita Republika Srpska nevrijeme

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