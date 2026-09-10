Višečasovna drama pod zemljom kod Nevesinja: GSS spasio povrijeđenu Italijanku iz jedne od najvećih pećina u BiH (FOTO)

Državljanka Italije uspješno je izvučena iz pećine Provalija kod Nevesinja nakon što je prilikom pada zadobila povredu noge, saopšteno je iz Gorske službe spasavanja u BiH.

Izvor: GSSuBiH

Akcija izvlačenja unesrećene trajala je više časova i okončana je u poslijepodnevnim časovima.

Poziv za pomoć stigao je u 8.30 časova od Evropske asocijacije službi speleospasavanja (ECRA). Nesrećna žena je pala sa pet metara visine i povrijedila lijevu nogu, nakon čega nije mogla samostalno da se kreće.

Prvu pomoć na licu mjesta, na lokaciji koja je sat i po udaljena od samog ulaza u pećinu, pružili su joj italijanski speleospasioci (CNSAS) koji su zajedno sa njom učestvovali u istraživanju Provalije, jedne od najvećih pećina u BiH sa preko 4.100 metara istražene dužine.

"Po ulasku tima speleospašavatelja GSSuBiH u špilju i dolaska do unesrećene osobe, uz pomoć talijanskih kolega izvršen je transport unesrećene osobe iz speleoloskog objekta, nakon čega je ista u 16.00 sati predana HMP na daljnje medicinsko postupanje", navodi se u objavi GSS-a u BiH.

U ovoj izuzetno zahtjevnoj akciji učestvovalo je 30 spasilaca iz više stanica GSS-a (GSS HBŽ, HGSS Posušje, HGSS Čitluk, HGSS Čapljina, GSS Ljubuški, GSS Široki Brijeg, GSS Grude i HGSS Mostar), dok su spasioci iz Žepča i Srebrenika bili u pripravnosti.

"Ovom akcijom je potvrđena ispravnost strateške odluke Saveza gorskih službi spašavanja u BiH da ulaže u segment speleospašavanja razvijajući vlastite operativne resurse za provođenje akcija speleospašavanja, jer trenutno GSSuBiH je jedina služba u BiH koja posjeduje ovakve resurse", istakli su iz GSS-a, zahvalivši se na saradnji nevesinjskim speleolozima, policiji i lokalnom Domu zdravlja.