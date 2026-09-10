Direktor Rajanera demantuje tvrdnje: Nijedan dio tijela srpskog biznismena nije završio van aviona

Istraga povodom incidenta na letu Rajanera dobija novi obrt nakon što je šef kompanije Majkl O'Liri demantovao tvrdnje da je srpski biznismen Ljubiša Karović dijelom tijela izletio kroz razbijeni prozor aviona.

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Kompanija Rajaner najavila je da će osporiti tvrdnje da je bilo koji dio tijela srpskog biznismena Ljubiše Karovića završio izvan aviona kada se tokom leta u julu razbio prozor pored njegovog sjedišta, piše Gardijan.

Karović (61) teško je povrijeđen na letu Rajanera iz Grčke za Njemačku, kada je tokom leta došlo do pucanja prozora i naglog pada pritiska u kabini.

Njegov advokat tvrdi da su Karoviću usljed dekompresije glava i desna ruka bile izvučene kroz otvor, nakon čega su ga drugi putnici povukli nazad u avion. Međutim, izvršni direktor Rajanera Majkl O'Liri sada osporava takvu verziju događaja, odbacuje tvrdnju da je Karović dijelom bio izvan aviona.

"Svakako ga je povuklo prema prozoru, ali nije izašao kroz prozor. Nije bio djelimično izvan prozora. Ni dio njegovog lica nije izašao kroz prozor. Ne mislimo da je bilo koji dio njegovog tijela završio izvan prozora, ali ga je svakako, u veoma dramatičnim okolnostima, povuklo prema prozoru", rekao je O'Liri novinarima nakon godišnjeg sastanka kompanije u Dablinu.

O'Liri je naveo da je Karović bio vezan sigurnosnim pojasom i najavio da će kompanija osporavati njegovu verziju događaja.

"Na kraju ovog procesa svakako ćemo osporavati tvrdnju da je on ili bilo koji dio njegovog tijela prošao kroz prozor", rekao je šef Rajanera.

Istovremeno je naglasio da ne pokušava da umanji ozbiljnost incidenta i da kompanija mora da sačeka rezultate zvanične istrage.

Supruga: Bio je napola u avionu, napola van njega

Istragu o nesreći vodi američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB), a u njoj učestvuju i proizvođač aviona Boing, proizvođač motora GE i Rajaner. Karović je ranije za Gardijan ispričao da vjeruje da ga je sigurnosni pojas zadržao u avionu nakon što je izgubio svijest.

Njegova supruga Svetlana, međutim, opisala je mnogo dramatičniju scenu. Ona tvrdi da je gledala supruga dok je bio "napola u avionu, napola van njega" i da je jedan putnik odigrao ključnu ulogu u njegovom spašavanju.

Prema njenim riječima, nepoznati putnik, za kojeg se vjeruje da je Albanac, učinio je sve što je mogao da Karovića povuče nazad.

"Učinio je sve što je mogao da ga uvuče unutra, a zatim je pokušao da zatvori prozor, prvo torbom, koju je odmah usisalo napolje, a zatim koferom, što je uspjelo", ispričala je Svetlana.

Karović je ranije rekao da se od samog trenutka incidenta najjasnije sjeća eksplozije, nakon koje je izgubio svijest. Istraga NTSB-a trebalo bi da utvrdi tačan tok događaja i okolnosti pod kojima je došlo do pucanja prozora, dok je Rajaner najavio da će sačekati konačni izvještaj američkih istražitelja.