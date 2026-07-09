NSRS usvojila set zakona: Veće plate za budžetske korisnike od 1. avgusta

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku set zakona o povećanju plata za budžetske korisnike.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas, po hitnom postupku, set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima kojim je predviđeno povećanje zarada od pet odsto od 1. avgusta do kraja godine, za šta je potrebno iz budžeta Republike Srpske ukupno izdvojiti više od 48 miliona KM.

Usvojen je Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva kojim je predviđeno da se iz budžeta Republike Srpske izdvoji 14,5 miliona KM za povećanje plata zdravstvenih radnika od pet odsto.

Poslanici su podržali i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske kojim je predviđeno povećanje plata od pet odsto za 3.005 radnika, za šta je potrebno izdvojiti 2,8 miliona KM.

Usvojen je i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj kojim je predviđeno povećanje plata od pet odsto za o 17.520 radnika, za šta je iz budžeta potrebno izdvojiti 11,4 miliona KM.

Zeleno svjetlo dobio je i Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske kojim je predviđeno povećanje plata od pet odsto za 742 radnika, za šta je potrebno izdvojiti 700.000 KM.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda koji predviđa izdvajanje 2,7 miliona KM za povećanje plata 2.753 radnika.

Podršku je dobio i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske kojim je za povećanje plate od pet odsto za 5.000 radnika potrebno izdvojiti 7,5 miliona KM.

Parlament Republike usvojio je Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u Republike Srpske kojim je za povećanje plata 7.317 zaposlenih potrebno izdvojiti 6,8 miliona KM.

Donesen je i Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske kojim je predviđeno povećanje plata od pet odsto za 2.759 radnika, za šta je potrebno izdvojiti iz budžeta 2,4 miliona KM.