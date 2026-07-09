Rasprava u NSRS o zabrani ustaških simbola i simbola Armije RBiH

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju dopune Krivičnog zakonika kojima se uvode zatvorske kazne za veličanje NDH i simbola Armije RBiH.

Izvor: Narodna skupština RS

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku 39. posebne sjednice razmatraju Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa kazna do tri godine zatvora za veličanje Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i Armije RBiH.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak podsjetio je u uvodnom obraćanju da je Narodna skupština na sjednici 17. marta usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.

On je istakao da se ovim zakonskim dopunama uvode dva nova krivična djela - veličanje i javno isticanje ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i Armije RBiH.

„Republika Srpska ima pravo i odgovornost da zaštiti mir svojih građana. Ne smijemo dozvoliti da se ideologije koje su nanijele štetu našem narodu veličaju. Ova djela imaju preventivni karakter i nije cilj da se kažnjava“, poručio je Selak.

Dopunom ovog zakona propisuje se kazna za javno propagiranje ovih simbola i ideologija. Kaznom do tri godine zatvora kazniće se svako ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije RBiH.

Mazalica: "Cilj je prevencija, a ne osveta"

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica naglasio je da izmjene Krivičnog zakona nisu uperene protiv bilo kojeg naroda u Republici Srpskoj, niti da se govori o nečemu što vrijeđa bilo koji narod. On je naveo da je Armija RBiH počinila mnoge zločine na području RS, dok je NDH „izvršila genocid nad srpskim narodom“.

„Postoje konkretni primjeri kojima se pokušava izazvati vjerska i nacionalna netolerancija i mržnja. Cilj nije osveta nego prevencija i sprečavanje sukoba, kao i zaštita javnog reda i mira, te zaštita prava građana da ne budu izloženi javnoj ratnoj provokaciji“, kazao je Mazalica.

Amandmani opozicije

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga ukazao je na potrebu da se jasno razdvoje ustaška ideologija i NDH. Kako navodi, NDH je postojala do 1945. godine, dok ustaška ideologija nastavlja da živi i poslije te godine kroz reviziju istorije i muzičke događaje.

Bodiroga je najavio amandman kojim bi se član izmijenio tako da glasi: „Ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaške ideologije isticanje kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina“, čime bi se ustaška ideologija obuhvatila i u periodu nakon 1945. godine.

Poslanik PSS/PDP Milanko Mihajilica potvrdio je da će njegov klub podržati predložene izmjene Krivičnog zakona, ali je istovremeno uputio i dva zahtjeva prema izvršnoj vlasti.

Pozvao je Vladu Republike Srpske da u narednih 30 dana dostavi u proceduru zakon o danu sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima 1941–1945, kako bi se usvojio u ovom mandatu.

Najavio je zaključak kojim će zadužiti Narodnu skupštinu da od Vlade traži informaciju o aktivnostima na izgradnji memorijalnog centra u spomen-području Donja Gradina.

Stevandić: "Ovo je izraz samopoštovanja"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić zaključio je da zakon o kojem se raspravlja isključivo brani dostojanstvo i pijetet prema žrtvama koje je podnio srpski narod.

„Važno je reći, nikoga ne mrzimo, ovo je izraz samopoštovanja. Nadam se da ćemo u ovome postaviti dobar temelj za buduće odnose, da nas važne stvari ujedinjuju“, poručio je Stevandić na kraju rasprave.

Putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili društvenih mreža,

Na javnom mjestu ili javnom skupu,

Promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje i prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH,

Javno ističe i promoviše zastave i simbole Armije RBiH.