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NSRS usvojila dopune Krivičnog zakonika: Zatvor do tri godine za veličanje NDH i isticanje simbola Armije RBiH 1

NSRS usvojila dopune Krivičnog zakonika: Zatvor do tri godine za veličanje NDH i isticanje simbola Armije RBiH

Autor Haris Krhalić
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Narodna skupština RS usvojila je po hitnom postupku dopune Krivičnog zakonika. Uvode se zatvorske kazne do tri godine za veličanje NDH i isticanje simbola Armije RBiH.

38. posebna.JPG Izvor: Narodna skupština RS

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas, po hitnom postupku, Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim zakonskim rješenjem uvode se stroge zatvorske kazne za javno promovisanje, veličanje i isticanje simbola ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske (NDH), kao i obilježja Armije RBiH.

Zakon je podržan sa 56 glasova za i dva glasa protiv.

Kazne za promovisanje ustaštva i NDH

Novim članom 359a. propisuje se kazna zatvora do tri godine za svakoga ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvenih mreža ili na bilo koji drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu:

  • Promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje i prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH.
  • Javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili stavlja u promet simbole, oznake, zastave, pozdrave, parole ili druge sadržaje sa ovom ikonografijom.

Ukoliko uslijed ovog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina. Ista kazna predviđena je i za organizatore, finansijere ili lica koja na bilo koji način pomažu izvršenje ovog krivičnog djela.

Zabrana veličanja i isticanje simbola Armije RBiH

Dopunama zakona i novouvedenim članom 359b. reguliše se i zabrana javnog isticanja simbola bivše Armije RBiH. Kaznom zatvora do tri godine kazniće se svako ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet:

  • Zastave,
  • Simbole,
  • Oznake,
  • Pozdrave ili parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.

Ako ovo djelo dovede do nereda, nasilja ili narušavanja suživota u Republici Srpskoj, zaprijećena je kazna zatvora od dvije do pet godina. Pored toga, svi predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje ovog djela biće trajno oduzeti, a njihovo uklanjanje i uništenje izvršiće se isključivo o trošku samog počinitelja.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić zaključio je prvi dio skupštinskog zasjedanja, a nastavak sjednice zakazao u utorak, 14. jula u 10.00 časova.

Sjednica će biti nastavljena razmatranjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

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Tagovi

NSRS NDH Armija RBiH

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Komentari 1

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Dakle i ja da skinem krst kad krenem u Sarajevo ili Mostar? Joj sta radite, vama su samo pare bitne

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