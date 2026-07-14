Budimir najavio kontrole širom Republike Srpske nakon akcije na Palama

Ministar Željko Budimir izjavio je danas u Narodnoj skupštini da će kontrole ugostiteljskih objekata biti sprovedene u svim gradovima Srpske, a ne samo na Palama, ističući da je cilj tih akcija borba protiv organizovanog kriminala i sprečavanje potencijalnih tragedija.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odgovarajući na poslaničko pitanje Nebojše Vukanovića o policijskoj akciji na Palama, tokom koje je MUP Republike Srpske optužen za prekomjernu upotrebu sile, Budimir je rekao da su, osim kontrole objekata i lica, provjeravana i lica za koja postoje evidencije o povezanosti sa trgovinom narkoticima.

"Ukoliko je došlo do prekomjerne upotrebe sile, MUP ima unutrašnju kontrolu koja će to ispitati. Ako je neko doživio neprijatnost, meni je žao. Oni koji smatraju da su oštećeni imaju mogućnost da svoja prava traže kroz tužbu i sudski postupak", rekao je Budimir.

Naglasio je da je cilj akcije bio isključivo borba protiv organizovanog kriminala i da su policijski službenici radili svoj posao u složenoj akciji.

Govoreći o objektu koji je bio predmet kontrole, Budimir je naveo da nije imao potrebne dozvole i da je bio prepun ljudi.

"Sjećate se šta se desilo u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, kada je stradalo više od 50 ljudi. Nećemo dozvoliti da se tako nešto desi u Republici Srpskoj. Nećemo kontrolisati samo Pale, to ćemo raditi u svim gradovima Republike Srpske", poručio je Budimir.

On je dodao da će nadležni organi analizirati postupanje policije i utvrditi da li je bilo eventualnih propusta.

"Gdje smo pogriješili, sami ćemo utvrditi greške i analizirati ih", rekao je Budimir, podsjećajući da su Pale prije petnaestak godina bile područje na kojem su bezbjednosni izazovi bili znatno izraženiji i da se policijska vozila tada, kako je naveo, nisu smjela ni parkirati u tom gradu.