Kojić tvrdi da su policajci tukli i konobare: Pozvao ministra Budimira da ispita navode

"Notorna je laž da u diskoteci na Palama nije bilo prekomjerne upotrebe fizičke sile od strane Specijalne antiterorističke jedinice, kao što to tvrdi ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir", rekao je načelnik opštine Pale Dejan Kojić

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Kojić je istakao da ne zna da li ministar Budimir stvarno nije upoznat sa tim ili svjesno pokušava da prikrije šta se stvarno desilo.

"Ministar Budimir me juče pitao da li sam upoznat da je obezbjeđenje u diskoteci "Enigma" radilo ilegalno. To svi na Palama znamo jer je tako godinama. Podsjećam ministra da agencijama za fizičko-tehničko obezbjeđenje rješenje za rad izdaje MUP, koji je i nadležan za njihovu kontrolu, a time i kontrolu onih koji poslove obezbjeđenja rade nelegalno", istakao je Kojić.

Dodao je, da je interesantno da je informaciju da na Palama postoji grupa koja nelegalno radi obezbjeđenje ministar Budimir dobio tek sad kad je ušao u lični obračun sa Nedeljkom Elekom

On je na konferenciji za novinare rekao da nije upoznat da lica koja su radila kao obezbjeđenje "diluju drogu", jer nije on inspektor pa da treba da zna.

Kojić tvrdi da su pripadnici MUP-a tukli konobare, ljude koje on zna i koji, kako kaže, ni mrava ne bi zgazili i nisu bezbjednosno interesantna lica.

"Ne pričam za ljude koji rade na obezbjeđenju, već za ljude koji sigurno nisu bezbjednosno interesantna lica, a pretrpjeli su torturu od Specijalne jedinice brigade policije. Zvali su me i policajci iz Pala, koje je sramota što su gledali teror, a nisu mogli reagovati", kaže Kojić, dodavši da se danas ne obraća kao predstavnik političke partije već načelnik opštine.

On je dodao da podržava rad MUP-a i da treba da rade, da provode zakon, ali da rade po zakonu i ovlaštenjima koja imaju.

"Pozivam ministra unutrašnjih poslova da preispita sve šta se desilo i da podnese izvještaj nadležnom tužilaštvu. Ovdje nije ključno pitanje šta je čija nadležnost, već zašto je upotrijebljena prekomjerena sila", rekao je Kojić.

Na pitanje novinara da li smatra da je normalno da se problem koji postoji ne treba rješavati ni nakon sedam godina, Kojić je odgovorio da je "kriv sistem", te da su tržišna inspekcija i inspektori rada dužni da utvrdi ima li objekat dozvolu za rad ili ne.

Upitan da li je danas kao načelnik kontaktirao inspekciju, preduzeo neku inicijativu u vezi sa tim objektom, da se provjeri, Kojić je rekao da taj objekat ne radi 10 godina, te da ga iznajmi neko jednom ili nijednom godišnje.

(Srna/Mondo)