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Kostrešević na Palama razgovarao sa građanima i lokalnim vlastima: "Svaki navod o upotrebi sile biće provjeren" 2

Kostrešević na Palama razgovarao sa građanima i lokalnim vlastima: "Svaki navod o upotrebi sile biće provjeren"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević razgovarao je danas na Palama sa predstavnicima lokalne vlasti i građanima koji su izrazili nezadovoljstvo zbog policijske kontrole sprovedene u petak uveče u jednom nelegalnom objektu.

IMG-40ee2f6cb04284987e22e09335ddef88-V.jpg Izvor: PU Bijeljina

Direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević posjetio je danas Pale, gdje je razgovarao sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem, načelnikom opštine Pale Dejanom Kojićem i građanima koji su se žalili na upotrebu sile tokom policijske kontrole izvedene u petak uveče u jednom nelegalnom objektu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Kostrešević je sagovornike upoznao sa razlozima sprovođenja akcije, dok je građanima poručio da će Jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod o eventualnim nepravilnostima u postupanju policijskih službenika.

Nakon utvrđivanja svih činjenica, biće preduzete odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom, ukoliko se utvrde propusti.

Iz MUP-a su poručili da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama javnih okupljanja i dosljednom primjenom zakona, s ciljem očuvanja javnog reda i mira i bezbjednosti svih građana.

Podsjećamo, policija je na Palama u petak izvela raciju u jednom lokalu, a prema navodima posjetilaca, upotrijebljena je prekomjerna sila, te je više osoba tražilo liječničku pomoć.

MUP Srpske se juče oglasio tvrdeći da su utvridli brojen nepravilnosti tokom akcije, odbacivši tvrdnje o prekomjernoj upotrebi sile.

(Mondo)

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Tagovi

Siniša Kostrešević MUP RS policija Pale

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Komentari 2

Svi komentari

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Bljak

Kao sto je polocoja sprovela unutrasnju kontrolu maltretiranja djevojcice koja je pohadjala skolu mup-a. Naime pripadnici Mup-a su sklonjeni sa radnih mjesta i premjesteni na druge a kontrolom se nikada nije utvrdilo sta su uradili. Posle tog dogadjaja skola je zatvorena zbog pojave "buva" u kampusu.

X men

Kao da je to prvi put, kaad su u uniformi, to je dizanje na maks, kad ga sretnes u gradu mali miš, pacov.

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