Minić o slučaju na Palama: Ako je bilo grešaka policije, odgovorni će biti sankcionisani

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se završava unutrašnja kontrole povodom aktivnosti MUP-a u nelegalnom objektu na Palama i da, ukoliko se utvrde propusti, slijede sankcije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Minić je naveo da direktor policije obavlja razgovor sa svim vinovnicima.

"Ukoliko bude bilo kakvih propusta oni će biti sankcionisani", rekao je Minić novinarima u Bileći.

On se u ime Vlade izvinio ako je neko pretrpio bilo kakvo maltretiranje ili bilo šta što nije zaslužio izvinjenje i dodao da će nastojati da se to rehabilituje.

Komentarišući izjave načelnika Pala Dejana Kojića o navedenom događaju, Minić je podsjetio da je u dva mandata bio načelnik i da svaki načelnik zna ko u kom objektu radi.

"Treba li načelnik jedne opštine da zna koji mu objekti ispunjavaju uslove da se u njemu skupljaju građani njegove opštine, ili gosti koji dođu iz drugih opština", upitao je Minić.

Konstatujući da je ovo dio dnevno-političke priče i prebacivanja loptice, Minić je rekao da je zadatak svih razvijanje Republike Srpske, a ne bavljenje time šta je neko rekao.