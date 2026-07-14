NSRS razmatra nova zaduženja od 85,7 miliona evra, opozicija kritikovala kredite za zdravstvo

Narodna skupština RS razmatra tri prijedloga odluka o prihvatanju novih zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija - Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD), ukupne vrijednosti oko 85,7 miliona evra.

Izvor: Narodna skupština RS

Najveće zaduženje odnosi se na dodatno finansiranje Projekta unapređenja zdravstvenih sistema, za koje Republika Srpska planira kredit kod Svjetske banke u iznosu do 45 miliona evra.

Sredstva bi trebalo da budu iskorištena za nabavku opreme, sanaciju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i reforme usmjerene ka većoj finansijskoj održivosti zdravstvenog sistema.

Obrazlažući prijedlog, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Bojan Dejanović rekao je da je cilj dodatnog finansiranja i unapređenje zdravstvenih kapaciteta, dok je naveo da se postojeći projekat realizuje planiranom dinamikom.

Osnovno finansiranje za Republiku Srpsku iznosi 48,06 miliona evra, a do 31. marta 2026. godine povučeno je 11,24 miliona evra.

Poslanici opozicije kritikovali su novo zaduživanje, navodeći da se kreditima ne smiju pokrivati postojeći problemi u zdravstvu.

Poslanica PDP-a Maja Dragojević Stojić rekla je da se dolazi u situaciju da se kreditna sredstva koriste za pokrivanje dugova prema dobavljačima, dok zdravstvene ustanove, kako je navela, imaju probleme sa osnovnim lijekovima i uslovima rada.

„Bolnica u Prijedoru je kao iz praistorije, a najavljuje se gradnja garaže i vrtića za zaposlene na UKC Republike Srpske. Postoje prioriteti“, rekla je Dragojević Stojić.

Poslanik Nebojša Vukanović govorio je o problemima u vezi sa izgradnjom garaže kod UKC Republike Srpske, navodeći da postoje sudski sporovi i obaveze prema izvođačima radova.

Podsjetio je da je sud obavezao UKC Republike Srpske da kompaniji „Marković invest“ isplati 17,7 miliona KM sa kamatama zbog raskida ugovora.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da njegova stranka nije protiv zaduživanja za projekte koji donose korist građanima, ali da neće podržati predložena zaduženja.

„Niko nema ništa protiv zaduženja ako se njime poboljšava zdravstveni sektor, ali smo ranije imali zaduženja gdje su sredstva otišla na sanaciju dugova, a građani nisu imali korist“, rekao je Bodiroga.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je rekonstrukcija Klinike za psihijatriju UKC-a Republike Srpske određena kao prioritet zbog stanja objekta.

„U toku su pripreme za raspisivanje tendera, a Klinika za psihijatriju biće preseljena na novu lokaciju u okviru UKC-a Republike Srpske. Po istom principu biće obnovljene i druge klinike, uključujući i Odjeljenje psihijatrije u Prijedoru“, rekao je Šeranić.

Poslanici razmatraju i dodatno zaduženje kod Svjetske banke za Projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu do 35,2 miliona evra.

Dejanović je rekao da je cilj projekta uspostavljanje modernog i pouzdanog sistema procjene vrijednosti nepokretnosti i upravljanja geoprostornim podacima.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica ocijenio je da je riječ o važnom projektu koji će unaprijediti rad Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ali i donijeti koristi bankama, privredi i građanima.

„Vrijednost nepokretnosti je važna zbog poreza, procjene rizika i niza drugih oblasti. Ovdje imamo niz benefita“, rekao je Mazalica.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić odredio je redovnu pauzu do 16.30 časova, nakon koje će poslanici nastaviti raspravu o preostalim tačkama dnevnog reda, među kojima je i prijedlog odluke o dodatnom zaduženju kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) u iznosu od 5,52 miliona evra za nastavak Projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede.

Sredstva ovog zajma namijenjena su podršci malim poljoprivrednim proizvođačima, razvoju ruralnih područja i ulaganjima u sektore voća, povrća, pčelarstva, ljekobilja i mljekarstva.