Opozicija protiv prodaje dijela "Orla", ministar Bubić: Ne prodajemo preduzeće, već dovodimo strateškog partnera

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrili su Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 30 odsto državnog kapitala u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont „ORAO“ Bijeljina metodom neposrednog odabira kupca.

Izvor: Narodna skupština RS

Prema prijedlogu Vlade, 30 odsto državnih akcija trebalo bi da bude prodato konzorcijumu predvođenom kompanijom "Glotec", čija ponuda iznosi ukupno 13,09 miliona KM.

Od tog iznosa milion KM odnosi se na kupovinu akcija, oko 3,1 milion KM na izmirenje obaveza preduzeća, dok je devet miliona KM planirano za investicije u naredne tri godine.

Obrazlažući prijedlog, Vlada navodi da je ulazak strateškog partnera neophodan radi modernizacije proizvodnog programa i dugoročne održivosti preduzeća, ističući da sadašnji proizvodni program počiva na zastarjelim platformama, te da "Glotec" već godinama ostvaruje poslovnu saradnju sa „Orlom“.

Tokom rasprave poslanici opozicije usprotivili su se prodaji dijela državnog kapitala.

Poslanik PDP-a Milenko Mihajilica ocijenio je da je Vlada mogla obezbijediti sredstva za razvoj preduzeća bez prodaje akcija, navodeći da Republika Srpska treba da jača vlastitu namjensku industriju.

Poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac rekao je da Vlada nastavlja praksu privatizacije državnih preduzeća, navodeći da se na udaru nalaze preduzeća od strateškog značaja.

Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red izjavio je da je „Orao“ prošle godine ostvario prihod od 16,2 miliona KM i da godinama posluje pozitivno, zbog čega smatra da nema opravdanja za prodaju dijela vlasništva.

"Prodajete strateško preduzeće koje je sačuvano u ratu. Cijena je bijedna i ovo je nastavak politike zaduživanja i prodaje državne imovine. Nećemo podržati ovu odluku jer je smatramo štetnom", rekao je Vukanović.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić izjavio je u završnoj riječi da se ne radi o prodaji preduzeća, već o uvođenju strateškog partnera koji će omogućiti razvoj novih proizvodnih programa.

"Proizvodni remont je sve manje zastupljen. Smatram da je potrebno dovesti investitora koji ima razvijeno tržište u ovoj oblasti. Uvjeren sam da će "Orao" nastaviti da posluje i proširi svoje kapacitete", rekao je Bubić.