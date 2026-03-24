"Planinski dijelovi neka spreme lopate za snijeg": Meteorolozi najavljuju povratak zimskih uslova

Meteorolozi su objavili višednevnu prognozu kojom se od četvrtka, 26. marta, najavljuje veća promjena vremena sa osjetnim zahlađenjem, kao i snijegom koji bi u pojedinim dijelovima mogao pasti u većim količinama.

Dok će srijeda proteći u znaku pretežno sunčanog i toplog vremena sa temperaturama do 21°C, četvrtak donosi jaču promjenu vremena uz zahlađenje, obilnije padavine i jak do olujni vjetar. Kiša koja će ujutru početi na zapadu i jugu, tokom dana će se proširiti na cijelu zemlju, dok će u brdsko-planinskim predjelima, naročito na zapadu, preći u snijeg uz formiranje snježnog pokrivača, objavio je Republički hidrometerološki zavod.

Iz BHMeteo servisa upozoravaju vozače da ne planiraju na put bez preke potrebe. Poseban oprez savjetuje se na planinskim prevojima centralne Bosne i Krajine, gdje bi lokalno moglo pasti i do metar snijega.

"Brdsko-planinski dijelovi zemlje neka spreme lopate za snijeg. Ne planirajte put bez adekvatne zimske opreme i sa ljetnim gumama", upozoravaju.

U nižim krajevima će padavine biti na granici kiše i susnježice, a najmanje šanse za snijeg imaju najniži dijelovi Posavine, Semberije i južne Hercegovine.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević je istakla da će snijega biti i u višim krajevima oko Banjaluke, a značajniji snježni pokrivač očekuje se na platou Manjače.

U petak se nastavlja oblačno i hladno vrijeme. Najviše novog snijega, i do pola metra, prema prognozi RHMZ očekuje se u višim predjelima na zapadu, a jak do olujni vjetar će u brdsko-planinskim predjelima stvarati mećave. Minimalna temperatura vazduha od -1°C do 5°C, u višim predelima od -4°C. Maksimalna temperatura vazduha od 2°C do 8°C, na jugu i sjeveroistoku do 12°C, u višim predelima od -1°C.

Meteorolozi zaključuju da se hladno i nestabilno vrijeme nastavlja i početkom aprila. "Tako da na skoriji dolazak toplih i stabilnih dana možemo zaboraviti", navodi BH Meteo.