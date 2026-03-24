Uživajte u sunčanim periodima, ali ne zaboravite kišobran

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti promjenljivo oblačno i malo toplije vrijeme uz sunčane periode, ali i povremenu slabu kišu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Padavine će češće biti od zapada ka istoku, dok će na krajnjem sjeveru i jugu biti uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren, tokom dana povremeno pojačan sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, osim u Hercegovini gdje je sunčano, dok na planinama pada slab snijeg.

STANJE NA PUTEVIMA

Preko Manjače danas će biti obustavljen saobraćaj zbog bojevog gađanja na vojnom poliginu, a vozila će se biti preusmjeravana na alternativne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava saobraćaja biće od 9.00 do 16.00 časova na putnom pravcu Banjaluka-Čađavica, na dijelu od naselja Kola do Stričića.

U većem dijelu Republike Srpske i FBiH vozi se nesmetano, osim na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremeno postavljenom signalizacijom.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnica u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca.

Alternativni put za sva motorna vozila je Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno regionalni putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica. Kao kraće alternativne pravce, automobili mogu da koriste i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine. Predviđeno je da radovi traju do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Iz AMS-a su napomenuli da je zimska oprema bez obzira na vremenske uslove obavezna do 1. aprila.