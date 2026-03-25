Uživajte u toplom i sunčanom danu, uveče stiže promjena vremena

U Republici Srpskoj i FBiH danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, a uveče naoblačenje koje će u donijeti promjenu vremena u narednim danima.

Naoblačenje sa zapada očekuje se poslije podne i uveče, uz jačanje južnog vjetra, a tokom noći na krajnjem zapadu počeće i padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U prvom dijelu dana duvaće slab i promjenljiv vjetar, zatim umjeren jugozapadni, a uveče i naredne noći na zapadu jak.

Dnevna temperatura vazduha od 15 do 21, a u višim predjelima od 10 Stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica i Sokolac minus četiri, Drvar minus tri, Kalinovik, Han Pijesak i Šipovo minus dva, Gacko, Drinić, Čemerno minus jedan, Rudo, Ribnik, Sanski Most i Zenica nula, Novi Grad, Srebrenica, Višegrad, Kneževo, Mrkonjić Grad, Sarajevo, Bihać i Livno jedan, Prijedor, Bileća i Tuzla dva, Doboj tri, Banjaluka, Bijeljina pet, Srbac šest, Mrakovica sedam, Trebinje osam i Mostar devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i FBiH odvija po pretežno suvim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na odrone i mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše prolazak vozila.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnica u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca.

Alternativni put za sva motorna vozila je Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno regionalni putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica. Kao kraće alternativne pravce, automobili mogu da koriste i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine. Predviđeno je da radovi traju do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH se zbog hitne sanacije kolovoza u tunelu Ivan, smjer kretanja Sarajevo-Konjic, saobraćaj preusmjerava na magistralni put preko naplatnog mjesta Tarčin.

Normalizacija saobraćaja na ovoj dionici očekuje se u poslijepodnevnim časovima, a vozačima su pozvani na razumijevanje i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Najavljeni su za danas radovi na redovnom održavanju na području Komara, na magistralnom putu Travnik-Donji Vakuf, tako da se na ovoj lokaciji može očekivati sporije odvijanje saobraćaja.

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje, saobraćaj se odvija jednom trakom, uz postavljene semafore.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja uz obavezno posjedovanje zimske opreme.