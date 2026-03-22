Promjenjivo oblačno uz sunčane periode, popodne prolazna kiša i pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode.

Na krajnjem zapadu povremena kiša. Sredinom dana i tokom popodneva kratkotrajna kiša i pljuskovi jačaće na zapadu, a biće ih i ponegdje na jugu i istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Očekuju se male količine padavina. Tokom dana i uveče na sjeveru i istoku biće i vjetrovito.

Vjetar slab do umjeren, tokom dana na sjeveru i istoku povremeno jak, sjeveroistočni i istočni.

Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od šest.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar je slab sjevernih smjerova ili promjenljiv.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Povećana je opasnost od odrona na dionicama Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad i Brodar-Rudo.

Bez obzira na povoljne vremenske uslove, vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođena brzina, te držanje odstojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Iz AMS-a apeluju na vozače da obrate posebnu pažnju na pješake, bicikliste i motocikliste.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnice u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sve automobile osim za vozila lokalnog stanovništva, hitnih službi i vatrogasna, kojima se dozvoljava saobraćaj u oba smjera do pružnog prelaza.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Kao kraće alternativne pravce vozači putničkih vozila mogu koristiti i

lokalne puteve na području opštine Šamac preko Gornjeg Hasića i Tišine.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila nosivosti do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Nastavljaju se radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju aktuelne su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.