Prognoza do kraja sedmice: Nestabilno vrijeme uz snijeg, kišu i pad temperature

Sjeverozapadne, sjeverne i dijelom sjeveroistočne krajeve u petak očekuju umjerene do jake padavine, a u mjestima iznad 300 metara nadmorske visine prognozira se formiranje značajnog snježnog pokrivača, objavio je BHMeteo.
Prema najnovijoj prognozi, premještanjem hladnog fronta sa zapada već danas je došlo do prolazno jačih padavina, pri čemu je u nižim krajevima padala kiša, dok je u brdsko-planinskim predjelima zabilježena susnježica i snijeg.
"Na zapadu Krajine kiša je i u nižim krajevima prešla u susnježicu i snijeg danas kasno poslijepodne, i tu će snijeg nastaviti padati tokom noći na petak", navode iz BHMeteo servisa, uz napomenu da će u ovom dijelu zemlje tokom noći pasti prosječno od 10 do 30 mm padavina.
Glavni talas padavina očekuje se u petak, 27. marta, kada će u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje preovladavati susnježica i snijeg, dok će u nižim krajevima ispod 200 metara nadmorske visine lokalno padati kiša.
"Prognozira se da padne tokom petka i do subote ujutro u mjestima iznad 300 ili 400 mnv. novih 15 do 30 cm snijega, lokalno u planinskim krajevima i više", ističe se u objavi.
U ostatku zemlje padavine će do subote biti slabijeg intenziteta. Za dane vikenda, 28. i 29. marta, predviđa se nastavak nestabilnog vremena sa kišom i snijegom, ali uz manju obilnost u odnosu na petak.
"Nestabilno, hladnije vrijeme uz više oblačnosti i povremene padavine će potrajati i tokom većeg dijela sljedeće sedmice", ističu meteorolozi.