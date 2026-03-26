Upozorenje "Voda Srpske": Neophodan oprez zbog najavljenih obilnih padavina

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Javna ustanova "Vode Srpske" pozvala je na veći oprez usljed najavljenih obilnijih padavina narednih dana u Republici Srpskoj.

Upozorenje "Voda Srpske": Neophodan oprez zbog najavljenih obilnih padavina

Prema prognoznim modelima koje koristi u "Vodama Srpske", obilne padavine u narednim danima ne bi trebalo da dovedu do drastičnog rasta vodostaja većih vodotokova.

Ipak, zbog najavljenih obilnih padavina u kratkom periodu neophodan je pojačan oprez, posebno u slivovima Une i Sane i zonama pored bujičnih vodotokova.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuju obilne padavine u zapadnom dijelu, koje će se sutra i subotu, 28. marta, proširiti ka istoku.

Na istoku se očekuje ukupna količina padavina od 50 milimetara, do 130 milimetara na zapadu, dok se na jugu i jugoistoku očekuju manje padavine.

U većem dijelu Republike Srpske padavine će se pretvoriti u snježni pokrivač, ali u nižim predjelima, posebno danas na zapadu, obilne padavine u kratkom vremenskom periodu mogu dovesti do problema sa oticanjem vode u urbanim zonama.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

