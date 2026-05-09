Danas toplo, ali oblačno, na granicama zabilježena duža čekanja

U cijeloj BiH će tokom dana doći do smanjenja oblačnosti prvo na zapadu, a tokom večeri i u ostalim krajevima.

Duvaće slab i promjenjiv vjetar, na jugu i istoku umjeren sjeverni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 na istoku do 27 na sjeveru, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, a na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

U Srpskoj rođena 31 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 19 dječaka i 12 djevojčica. Devet beba rođeno je u Banjaluci, osam u Doboju, pet u Istočnom Sarajevu, tri u Gradišci, po dvije u Prijedoru i Bijeljini, a po jedna u Zvorniku i Trebinju.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Obustava saobraćaja je i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena lijeva tunelska cijev na dionici auto-puta Lepenica-Sarajevo zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev, dvosmjerno.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

U Banjaluci će danas povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom od 10.30 do 12.30 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karđorđevića na dijelu raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać.