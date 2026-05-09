Banjaluka obilježava 9. maj: „Besmrtni puk“ i polaganje vijenaca na Dan pobjede

U Banjaluci će danas prigodnim kulturno-umjetničkim programom i polaganjem vijenaca biti obilježen 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom, u organizaciji Vlade Republike Srpske – Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i Gradskog odbora SUBNOR-a.

Kako je najavljeno iz Gradske uprave, u 11.00 časova iz Parka „Petar Kočić“ krenuće marš „Besmrtnog puka“, dok je u 11.15 časova na Trgu palih boraca predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća kod spomenika žrtvama fašizma. Obraćanje zvaničnika i umjetnički program planirani su za 11.30 časova.

"Ovaj „marš“ u kojem će učesnici u koloni nositi uvećane slike učesnika Drugog svjetskog rata, zastave ratnih jedinica iz NOR-a, transparente sa prigodnim porukama i slično, će predstavljati marš podsjećanja na poginule vojnike i civile iz NOR-a, koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma", stoji u najavi Grada.

Sa ciljem obezbjeđenja što veće prisutnosti i odavanja počasti svim poginulim borcima i civilima u Narodno-oslobodilačkom ratu 1941-1945.godine, iz gradskog SUBNOR-a apeluju na sve, koji to žele, da im se pridruže na ovoj manifestaciji.

Inače, „Besmrtni puk“ je međunarodna društvena akcija koja je počela 2011. godine u gradovima Rusije tokom obilježavanja Dana pobjede – 9. maja.

U Republici Srpskoj 9. maj je republički praznik i neradni dan.

