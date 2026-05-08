Povećanje starosne dobi za roditelje njegovatelje: Minić tvrdi da će zakon mijenjati po želji korisnika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da će se izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti donositi u skladu sa željama onih na koje se ovaj zakon i odnosi.

Povećanje starosne dobi za roditelje njegovatelje Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Minić je rekao da je ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću dao zadatak da tokom naredne sedmice pozove sva udruženja čiji članovi imaju status roditelja njegovatelja i da nakon toga predloži dalje postupanje.

"Ako žele da jedan dio ide u hitnu proceduru i da za početak barem povećamo starosnu dob iznad 30 godina i uvedemo još neko pravo, onda ćemo to i uraditi, a onda u redovnoj proceduri sve urediti kako treba", rekao je Minić novinarima u Foči.

On je naveo da Vlada Srpske ima obavezu, ali i želi da poveća starosnu dob iznad 30 godina, s obzirom na to da tada osobe kojima je potrebna tuđa njega i pomoć gube status djeteta.

"Nakon toga smo uveli još jedno pravo, a to je da roditelji djece koja mogu da borave u nekoj od ustanova dobijaju određeni iznos", rekao je Minić.

On je naveo da će za uvođenje ovih novih prava biti izdvojeno 24 miliona KM.

Minić je ocijenio da opozicija na ovakvim pitanjima "strvinari" i želi političke poene.

