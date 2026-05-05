Umjesto rješenja – nova rasprava: Dugočekivani zakon o roditeljima njegovateljima izazvao brojne reakcije

Dugo očekivane izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti u RS, koje bi trebalo da unaprijede položaj roditelja njegovatelja, umjesto olakšanja donijele su novu polemiku u javnosti.

Dok nadležni ističu da je riječ o važnom iskoraku, dio roditelja i organizacija upozorava da predložena rješenja nisu dovoljna i traži hitne korekcije prije usvajanja zakona.

Nakon brojnih negativnih komentara o novom zakonu na društvenim mrežama, predstavnici Pokreta Sigurna Srpska održali su sastanak sa roditeljima njegovateljima, poručivši da ovako važan zakon ne smije biti usvojen bez njihovog direktnog učešća.

„Smatramo da je neophodno ukinuti starosna ograničenja, obezbijediti uplatu poreza i doprinosa, te omogućiti roditeljima da budu radno angažovani bez gubitka prava na naknadu“, naveli su iz ovog pokreta. Dodaju i da je potrebno uvesti individualni pristup pri određivanju visine naknade, kao i osigurati prava za svako dijete u porodicama sa više djece sa poteškoćama u razvoju.



Draško STanivuković je dodao da je potreban individualan pristup, jer svako dijete ima različite potrebe.

"U porodicama gdje ima dvoje ili više djece sa poteškoćama u razvoju, pravo mora biti priznato za svako dijete pojedinačno" naglasio je on.

Stanivuković je ukazao i na značaj obrazovanja, poručivši da ono ne smije biti uslov za gubitak prava.

"Dijete ne smije gubiti naknadu zato što ide u školu. Škola je pravo, a ne prepreka", rekao je.

Pozvao je Ministarstvo i Vladu Republike Srpske da zaustave trenutni proces i vrate ga u okvire dijaloga sa roditeljima i stručnom javnošću, kako bi se došlo do humanog, pravednog i održivog rješenja. Tokom sastanka najavljeno je i da će Grad Banjaluka preuzeti plaćanje jedne naknade za roditelje koji imaju dvoje djece sa poteškoćama u razvoju, a kojima, prema važećim rješenjima, pripada samo jedna naknada.

Roditelji-njegovatelji pozvali su Vladu Republike Srpske da izmjeni sporne odredbe prije upućivanja zakona u skupštinsku proceduru.

Moramo imati pravo na rad, ali ovakvim zakonskim rješenjima nama je to pravo oduzeto. Želimo biti korisni članovi zajednice. Tražimo da naknada ide direktno na korisnika, kako bismo mogli angažovati stručno lice kada je potrebno. Moramo težiti napretku, a ne izolaciji naših porodica", poručila je majka Danijela Zeljaja.

Narodni poslanik PDP-a, Bojan Kresojević istakao je da ovo pitanje ne smije biti predmet političkog nadmudrivanja, te da predložene izmjene ne rješavaju ključne zahtjeve roditelja.

"Dužnost nam je ukazati da, dok Vlada još ima vremena, u skladu sa zahtjevima roditelja uputi u proceduru zakon koji zaista rješava njihove probleme. Neprihvatljivo je da se ovako važan zakon donosi bez razgovora sa roditeljima. Ovakva rješenja roditelje njegovatelje svode na socijalnu kategoriju", naveo je Kresojević.

Odgovor roditeljima i članovima PSS-a stigao je brzo od premijera Srpske.

Savo Minić napisao je na svom X nalogu da poziva roditelje njegovatelje da se uključe u razgovore sa nadležnim institucijama.

„Roditeljima njegovateljima upućujem poziv da ne upadaju u zamke i dozvole da se ovo pitanje politizuje. Previše je važno da bi postalo sredstvo za prikupljanje dnevnopolitičkih poena“, poručio je Minić.

On je istakao da se lično zalaže za pronalazak rješenja koje će pomoći porodicama koje, kako je naveo, „ovaj problem nose na svojim leđima 24 časa dnevno“.

„Ukoliko predložena rješenja nisu prihvatljiva roditeljima, nemam ništa protiv da zakon ide u redovnu proceduru i da se održi skupštinska rasprava“, naveo je Minić.

Podsjećamo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pripremilo je izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti kojima se uvodi novčano pravo za brigu o licu sa invaliditetom starijem od 30 godina, što bi omogućilo roditeljima njegovateljima da nastave primati naknadu u istom iznosu kao i do sada.

Kako je juče najavio ministar zdravlja Alen Šeranić, izmjenama su predviđene dvije stvari.

"Da roditelji njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon 30. godine lica ometenog u razvoju", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom 100 dana rada Vlade Srpske.

Ovim izmjenama, dodao je Šeranić, biće uveden dodatak i za lica koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja.

"Ova prava će se isplaćivati iz budžeta i za to će biti obezbijeđeno 12 miliona KM do kraja godine", rekao je Šeranić.

Ove izmjene zakona trebali bi se naći na narednoj sjednici Vlade RS u četvrtak, 7. maja, a po hitnoj proceduri na sjednici Narodne skupštine koja je zakazana za 19. maj.

