Roditelji njegovatelji nadomak rješenja: Izmjene zakona o ukidanju starosne granice idu u hitnu proceduru

Ukidanje starosne granice od 30 godina za status roditelja njegovatelja u Republici Srpskoj moglo bi uskoro postati stvarnost.

Nakon sastanka predstavnika Udruženja "Djeca svjetlosti" sa ministrom zdravlja RS Alenom Šeranićem, najavljeno je da će već u martu, po hitnom postupku, biti pokrenute izmjene koje će promijeniti ovu dugogodišnju praksu.

"Prema riječima ministra, starosna granica biće ukinuta, a pravo roditelja njegovatelja nakon 30. godine života djeteta biće regulisano Zakonom o socijalnoj zaštiti, što ocjenjujemo kao veliki uspjeh i značajan korak ka pravednijem i humanijem sistemu podrške", rekla je za Mondo Olivera Davidović Knežić, stručni saradnik i magistar psihologije u Udruženju "Djeca svjetlosti".

Kako nam je objasnila, inicijativa za ove izmjene potekla je iz projekta „Unapređenje kvaliteta života roditelja i djece sa poteškoćama“, pokrenutog u martu prošle godine. Roditelji su se, kako navodi, obraćali pravnoj službi udruženja jer su gubili status njegovatelja kada njihovo dijete napuni 30 godina, bez obzira na to što se potreba za stalnom brigom i njegom ne mijenja.

"Dodatni problem bio je gubitak statusa zbog školovanja djece. Iako pravilnici nisu jasno propisivali takvu obavezu, roditelji su ostajali bez prava jer njihova djeca pohađaju nastavu, koja se u većini slučajeva odvija svega nekoliko sati dnevno i isključivo radi socijalizacije. Ta djeca, nažalost, nikada neće biti radno sposobna, a roditelji i tokom tih nekoliko sati moraju biti u blizini", kaže Davidović Knežić.

Kako bi ukazali na ovaj problem, udruženje "Djeca svjetlosti" je, uz podršku partnerskih udruženja, organizovalo javne tribine u Banjaluci, Gradišci, Prijedoru i Bijeljini, a dopise su slali svim poslaničkim klubovima, kao i Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kako je istakla Davidović Knežić, većina se odazvala njihovima pozivima za sastanak, te su izrazili podršku. Međutim, kako kaže, sastanak sa ministrom Šeranićem bio je ključni trenutak cijele inicijative.

"Moramo naglasiti da je sastanak bio veoma pozitivan i mi se nadamo da će to što nam je rečeno biti i ispunjeno", poručila je Davidović Knežić.

Navela je da roditelji njegovatelji u Republici Srpskoj trenutno primaju 651 KM, bez uplaćenih doprinosa.

"Za razliku od toga, u Federaciji Bosne i Hercegovine roditelji primaju oko 1.000 KM, imaju plaćene doprinose i priznaje im se radni staž, bez starosne granice, a školovanje djece je poželjno i ono se podstiče, što je velika razlika u odnosu na nas u Srpskoj", kaže naša sagovornica.

Dodaje da je, takođe, najavljeno da će do kraja godine uslijediti i dodatne izmjene zakona koje će preciznije urediti ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja, a predstavnici udruženja će pažljivo pratiti realizaciju.

Govoreći o radu udruženja, stručna saradnica i psiholog Nikolina Klepić ističe da podrška porodicama ne prestaje na zagovaranju izmjena zakona.

„Naše udruženje je osnovano 2008. godine na inicijativu roditelja. Danas pružamo pomoć pri učenju djeci uključenoj u obrazovni sistem i vodimo dnevni centar za osobe sa autizmom – prvi i jedini takve vrste u Republici Srpskoj. Korisnici mogu boraviti do osam sati dnevno, što roditeljima predstavlja ogromnu podršku. Trenutno imamo sedam odraslih korisnika u dnevnom centru i oko 40 maloljetnih korisnika koji koriste neku od naših usluga", rekla je Klepićeva za naš portal ističući da udruženje "Djeca svjetlosti" ima status od javnog interesa.

Podsjećamo, borba roditelja njegovatelja u Republici Srpskoj traje godinama i proistekla je iz zakonskih rješenja koja su, prema mišljenju roditelja i udruženja, bila nepravedna i diskriminišuća.

Ključni problem bila je odredba prema kojoj roditelji automatski gube status njegovatelja kada njihovo dijete navrši 30 godina života, bez obzira na to što potreba za stalnom njegom i podrškom ne prestaje. Mnogi su status gubili i zbog toga što je dijete pohađalo školu ili dnevni centar nekoliko sati dnevno, iako su roditelji i dalje bili uz dijete praktično 24 sata.

Zbog toga su organizovani protesti, javne tribine i sastanci sa predstavnicima institucija, a upućene su i inicijative za izmjene zakona. Roditelji su tražili ukidanje starosne granice i jasnije definisanje prava.

Roditelji u Republici Srpskoj sada očekuju da obećanje dato na sastanku preraste u konkretne zakonske izmjene koje će trajno riješiti njihovu višegodišnju borbu.

