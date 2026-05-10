Nagla promjena vremena u BiH: Od proljećne toplote do snijega na planinama

Pred nama je period izrazito nestabilnih vremenskih prilika širom Bosne i Hercegovine.

Izvor: Dušan Volaš, MONDO

Prema podacima hidrometeoroloških zavoda, već početkom sedmice nastupiće jača promjena vremena praćena padavinama i osjetnim zahlađenjem koje bi planinskim vrhovima moglo donijeti i kasni snijeg.

Ponedjeljak će obilježiti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.

Tokom dana očekuju se kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, uz umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Iako će jutro biti relativno toplo sa temperaturama do 14 stepeni, dnevni maksimumi će se kretati između 20 i 25 stepeni Celzijusa, što će biti uvod u drastičnu promjenu koja slijedi.

Već u utorak se sa sjevera očekuje prodor znatno hladnije vazdušne mase koja će usloviti jače naoblačenje, intenzivnije padavine i nagli pad temperature vazduha. Uz pojačan vjetar koji će tokom dana promijeniti smjer na sjeverni, kiša i pljuskovi će u višim planinskim predjelima preći u snijeg.

Prvi dio dana biće osjetno topliji, dok će u popodnevnim i večernjim satima zahlađenje biti toliko izraženo da će građani osjetiti nagli prelazak u znatno hladniji režim vremena.

Potpuna stabilizacija vremenskih prilika nastupiće u srijedu kada će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Ipak, zbog vedre noći i prodora hladnoće, u jutarnjim satima je moguć slab mraz, sa temperaturama koje će se spuštati i do jedan stepen ispod nule.

Dnevni maksimumi će ostati skromni, uglavnom između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti nešto toplije, do 20 stepeni. Sličan trend sa sunčanim periodima i blagim porastom temperature nastaviće se i u četvrtak, uz tek rijetke lokalne pljuskove u poslijepodnevnim časovima.